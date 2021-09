Vận động ngư dân Nghĩa An chấp hành quy định phòng dịch

(Baoquangngai.vn)- Ngoài hơn 19 nghìn người dân đang ở khu vực phong tỏa, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) còn có hơn 1.200 ngư dân đang tham gia đánh bắt hải sản ở nhiều vùng biển trong nước. Tất cả các ngư dân này khi về bờ đều bắt buộc lấy mẫu sàng lọc Covid-19 và thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tàu cá của ngư dân Lê Tấn Cu cùng 16 thuyền viên ở thôn Tân An, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) vừa cập cảng cá Tịnh Kỳ. Sau 22 ngày lênh đênh trên biển, 17 thuyền viên quyết định về bờ để bán cá. Tuy nhiên, trước khi được phép cập bờ, tất cả thuyền viên trên tàu đều phải được lấy mẫu test nhanh sàng lọc Covid-19 dưới sự giám sát của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Ngư dân Lê Tấn Cu chia sẻ, cách đây 3 ngày, tôi và anh em thuyền viên được người nhà thông tin về dịch bệnh ở quê nhà. Trước đây, sau mỗi chuyến biển thì chúng tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi khoảng 1 - 2 tuần để thăm vợ con, người thân rồi mới ra khơi trở lại. Nhưng đợt này dịch Covid-19 phức tạp, toàn xã Nghĩa An đã bị phong tỏa nên ngay sau khi bán cá xong và tiếp nhiên liệu, thực phẩm đầy đủ thì tàu chúng tôi sẽ tiếp tục ra khơi đánh bắt.

Mỗi ngày tại cảng cá Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) có hơn 200 thuyền viên được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trước khi được phép cập bờ. Trong đó, có hơn 50 người là ngư dân ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) trở về sau những chuyến biển dài ngày. Để phòng dịch an toàn cho toàn bộ ngư dân, Trạm Kiểm soát Biên phòng Tịnh Kỳ đã tích cực tuyên truyền các quy định phòng, chống dịch Covid-19 đến từng tàu cá.

Riêng với các ngư dân xã Nghĩa An, UBND TP.Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện đúng quy định phòng chống dịch. Đồng thời, hướng dẫn họ thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau.

Một là, khuyến khích ngư dân Nghĩa An sau khi hoàn thành việc bán hải sản, thì tiếp tục ra khơi đánh bắt. Hoặc ngư dân nào có mong muốn trở về nơi cư trú thì cho về nếu có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tất cả ngư dân đã về nhà thì phải chấp hành nghiêm lệnh phong tỏa tại xã Nghĩa An và không được trở lại thuyền để tham gia đánh bắt cho đến khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

“ Theo thống kê, hiện có hơn 1.200 ngư dân xã Nghĩa An đang tham gia đánh bắt ngoài khơi. UBND TP.Quảng Ngãi yêu cầu ngành y tế phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả ngư dân tham gia đánh bắt ở vùng biển xa khi trở về mà họ muốn cập bờ”. Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương.

Trong 3 ngày qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã làm thủ tục cho hơn 20 ngư dân Nghĩa An trở về nơi cư trú. Đại úy Nguyễn Hữu Phước – Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết, để giám sát tất cả các ngư dân đang trong khu vực phong tỏa xã Nghĩa An, đơn vị đã tăng cường hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ trực các chốt trên địa bàn xã. Thường xuyên phối hợp với lực lượng công an đi tuần tra trên địa bàn xã Nghĩa An, ngăn chặn tất cả các hành vi lén lút ra khỏi khu vực xã bằng đường sông, đường biển hoặc đường bộ trong thời gian áp dụng lệnh giãn cách xã hội.