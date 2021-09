(Baoquangngai.vn)- Sáng 10/9, đại diện Ban biên tập, Công đoàn Báo Quảng Ngãi và lãnh đạo Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho gia đình sản phụ quê ở tỉnh Nghệ An, có hoàn cảnh khó khăn, mắc Covid-19, đang sinh và điều trị tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh - cơ sở 2 (Bệnh viện Lao – Bệnh Phổi tỉnh).

Đại diện Ban biên tập, Công đoàn Báo Quảng Ngãi và lãnh đạo Công an tỉnh đã thăm hỏi và trao số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ gia đình sản phụ cho đại diện lãnh đạo Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh - cơ sở 2. Đây là số tiền do Báo Quảng Ngãi kêu gọi Công ty CP Thủy điện Đăkđrinh và Công ty CP 30/4 Quảng Ngãi chung tay hỗ trợ để giúp gia đình sản phụ vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, thông qua lãnh đạo Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh - cơ sở 2, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình điều trị, sinh hoạt của của gia đình sản phụ và nhờ lãnh đạo bệnh viện trao số tiền này đến gia đình sản phụ. Đồng thời, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Quảng Ngãi cũng chia sẻ những khó khăn, nguy hiểm và gửi lời tri ân tới đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đang ngày đêm nỗ lực để điều trị bệnh nhân Covid-19, góp phần cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh.

Đại diện Ban Biên tập, Công đoàn Báo Quảng Ngãi và lãnh đạo Công an tỉnh trao tiền hỗ trợ sản phụ quê tỉnh Nghệ An bị Covid-19 cho đại diện lãnh đạo bệnh viện.

Trước đó, ngày 12/8/2021, trên đường đi tuần tra, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một thai phụ quê ở tỉnh Nghệ An, cùng với chồng và con trai trên đường từ tỉnh Bình Dương về quê tránh dịch Covid-19; khi đến địa phận Quảng Ngãi thì chuyển dạ sắp sinh đẻ. Ngay sau đó, thai phụ trên được cán bộ, chiến sĩ Đội tuần tra CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đưa đến Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm, TX.Đức Phổ; rồi đến Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh để cấp cứu.

Qua test nhanh kháng nguyên, phát hiện cả ba người trong gia đình sản phụ trên đều nghi dương tính với vi rút SARS-CoV-2, nên các y bác sĩ đã đưa sản phụ đến cấp cứu, sinh đẻ tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh – cơ sở 2. Nhờ sự tận tâm, nỗ lực của các y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi và Bệnh viện Lao - Phổi tỉnh (cơ sở 2 điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh), thai phụ đã được mổ sinh với bé trai 2,8kg ra đời trên mảnh đất Quảng Ngãi. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình sản phụ này gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, rất cần sự chung tay hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Sau một thời gian điều trị, hiện tại sức khỏe gia đình sản phụ đã dần ổn định, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh - cơ sở 2 đang tiếp tục theo dõi, điều trị để giúp gia đình sản phụ này sớm khỏi bệnh và trở về quê Nghệ An.

