Sơn Hà:

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ chiều 10 đến tối 11/9, trên địa bàn huyện Sơn Hà có mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến trên 150 - 200 mm. Mưa lớn đã làm mực nước ở các sông, suối dâng cao lên rất nhanh.

Đến16 giờ chiều 11/9, tại cầu Thạch Nham, cầu tràn Sơn Linh - Sơn Giang, cầu Sơn Kỳ đã ngập hơn 0,5m, gây chia cắt giao thông cục bộ tại các khu vực này.

Mưa lớn, cầu tràn Sơn Linh - Sơn Giang (Sơn Hà) hiện đã ngập hơn 0,5m. Lực lượng chức năng xã Sơn Giang (Sơn Hà) lập rào chắn trên các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã dựng rào chắn, cắt cử lực lượng canh gác 24/24 giờ, không cho người dân qua lại những qua khu vực này. Đối với những xã, thị trấn có nguy cơ sạt lở cao như: Sơn Linh, Sơn Kỳ, Sơn Ba, Di Lăng... lực lượng chức năng thông báo, tuyên truyền cho người dân không chủ quan, lơ là, chủ động ứng phó với mưa bão để tránh thiệt hại về người và tài sản. Cùng với đó là ban hành phương án di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Tin, ảnh: TRUNG THẠCH