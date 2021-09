Sẵn sàng di dời 50 hộ dân Nghĩa An để ứng phó với bão số 5

Với khu vực phong tỏa xã Nghĩa An, thành phố chỉ đạo chuẩn bị các trường học, trạm y tế ngay tại địa phương để sẵn sàng di dời dân trong trường hợp khẩn cấp. Đây cũng là các cơ sở nằm trong phương án thành lập khu cách ly tập trung do xã quản lý nên đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch và phục vụ cho công tác ứng phó với bão số 5 sắp tới

Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 TP.Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc