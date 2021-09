Phòng, chống dịch Covid-19: An toàn, nhưng không cứng nhắc

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với việc triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch Covid-19, chính quyền các địa phương và ngành chức năng cũng cần quan tâm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhằm hạn chế việc đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, sản xuất...

Ngư dân chấp hành quy định khi cập cảng

Sáng 8/9, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ) có khoảng 20 tàu cá cập cảng, phần lớn là ngư dân Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) khai thác hải sản xa bờ trở về. Nhằm đảm bảo an toàn, 15 cán bộ, chiến sĩ của Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ được chia thành các tổ để phân luồng, hướng dẫn các chủ tàu tạm neo phương tiện đảm bảo khoảng cách và giám sát tất cả thuyền viên. “Tuy phải neo tàu gần 7 giờ đồng hồ đợi kết quả xét nghiệm, nhưng tôi động viên bạn tàu cố gắng, vì chấp hành nghiêm các quy định cũng là cách để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và gia đình, cộng đồng”, ngư dân Trương Công Anh Xin, ở thôn Tân Thành, xã Nghĩa An bộc bạch. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2, ông Xin cùng 8 thuyền viên điều khiển tàu về cảng Tịnh Hòa để xuất bán sản phẩm, rồi buộc neo cẩn thận trước khi đi cách ly tập trung.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ kiểm tra thủ tục hành chính của ngư dân Trương Công Anh Xin ở thôn Tân Thành, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) vào sáng 8/9. Ảnh: M.HOA Theo Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, từ ngày 3/9 đến nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 32 phương tiện, với 256 ngư dân và lao động đi biển làm thủ tục nhập cảng; trong đó, tàu cá của ngư dân Nghĩa An chiếm khoảng 60%. "Hầu hết tàu khai thác hải sản xa bờ của ngư dân Nghĩa An chấp hành việc duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình. Cộng với lực lượng bộ đội biên phòng phổ biến quy định phòng, chống dịch Covid-19 cho ngư dân qua hệ thống Zalo, Icom, nên khi làm thủ tục cập cảng, ngư dân đều chấp hành nghiêm túc", Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ Phan Xuân Huề cho biết.

Cùng với việc kiểm soát tàu cá trở về, các Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, Cổ Lũy... cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã Nghĩa An, Nghĩa Phú, Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) và Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa)... tăng cường tuần tra khu vực cửa biển Cửa Đại, sông Phú Thọ để kịp thời ngăn chặn ngư dân tự ý ra, vào vùng phong tỏa Nghĩa An. Chiều 8/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ 1 ca nô, nhằm nâng cao hiệu quả tuần tra và kiểm soát khu vực biên giới biển.

Siết giãn cách, xét nghiệm diện rộng

Tại TP.Quảng Ngãi, trong ngày 8/9, việc thực hiện quy định phòng, chống dịch đặc thù ở mức độ cao hơn khá nghiêm túc. Người dân 5 xã, phường: Nghĩa Hà, Quảng Phú, Chánh Lộ, Nghĩa Chánh, Trương Quang Trọng phần lớn đồng thuận với quy định về không ra đường và “ai ở đâu ở yên đó”. Bà Phạm Thị Thủy, ở thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà cho biết, thôn có 5 ca dương tính, nên việc quy định người dân không ra khỏi nhà là hợp lý. Vì mục tiêu sớm dập được dịch, gia đình tôi chấp hành nghiêm các quy định xét nghiệm, nhà cách ly với nhà. Tôi mong mọi người cùng nỗ lực, để sớm kết thúc thời gian giãn cách, ổn định sinh hoạt, sản xuất, học tập.

Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho người dân sinh sống trong khu vực KCN Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: T.NHỊ Sáng 8/9, TP.Quảng Ngãi đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người dân sinh sống trong các khu vực phong tỏa thuộc 5 xã, phường nói trên. Trong đó, ưu tiên xét nghiệm RT-PCR cho khoảng 5.500 người dân thuộc tổ 9 và 10, phường Quảng Phú trước, dự kiến hoàn thành trong ngày 9/9. Đồng thời, tiến hành xét nghiệm 1.600 người dân sinh sống tại thôn Cổ Lũy, xã Nghĩa Phú, nơi giáp ranh với ổ dịch xã Nghĩa An, để tầm soát Covid-19. Qua đó sớm phát hiện và tách F0 ra khỏi cộng đồng, chặn đứng nguy cơ lây lan dịch Covid-19 từ ổ dịch xã Nghĩa An sang.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) Bùi Thị Lưu Luyến cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, xã đã thành lập điểm chốt chặn tại ranh giới Nghĩa Kỳ và phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi). Chốt hoạt động từ 5 giờ sáng đến 20 giờ đêm. Xã cũng đã thực hiện nhiệm vụ chốt kiểm tra tại chợ. Hiện tất cả tiểu thương tại chợ Nghĩa Kỳ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu đều tạm dừng hoạt động.

Theo Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân cho biết, huyện Tư Nghĩa đang tập trung nguồn lực cho công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng, nhằm nhanh chóng dập dịch. Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vùng có nguy cơ cao đối với toàn bộ dân thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng; lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty Properwell và gần 600 công nhân người địa phương làm việc tại KCN VSIP Quảng Ngãi. “Huyện kiến nghị tỉnh xem xét xét nghiệm diện rộng cho người dân xã Nghĩa Hòa, địa bàn giáp ranh với xã Nghĩa An, để hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng”, ông Nhân nói.

Tháo gỡ “nút thắt” chuỗi cung ứng thủy sản “Sau 4 lần bốc dỡ và vận chuyển lên xuống nhà máy, nhưng giờ tôi phải bán giá rẻ gần 16 tấn hải sản, vì doanh nghiệp (DN) đã dừng hoạt động”, ông Phạm Viết Vân, ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) cho biết. Số hàng trên được ông Vân thu mua từ ngày 4/9 để cung ứng cho DN chế biến hải sản ở KCN Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi). Nhưng vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các DN trên thu hẹp quy mô sản xuất, nhập hàng cầm chừng và chính thức đóng cửa từ ngày 8/9, nên 16 tấn hải sản của ông Vân phải bán ngoài chợ! Cùng với thương lái, ngư dân cập cảng cũng thấp thỏm lo lắng vấn đề tiêu thụ sản phẩm, khi mà 11/12 DN hoạt động trong lĩnh vực thủy sản ở KCN Quảng Phú đã dừng hoạt động. Bên cạnh đó, nhiều DN cũng gặp khó khăn vì lượng hàng tồn đọng khá lớn. Như Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Rin, đến sáng 8/9, DN này có hơn 40 tấn hải sản chưa kịp chuyển vào kho cấp đông chuyên dụng. Ngoài ra, 3 công xe được DN này thuê để vận chuyển 75 tấn hải sản xuất khẩu sang Philippines và Hàn Quốc hiện cũng chưa được thông chốt. “Nếu không giao hàng đúng thời hạn, chúng tôi sẽ bị đối tác phạt hợp đồng. Tôi mong ngành chức năng tạo điều kiện cho DN mở cửa trong 2 ngày, với quy mô 5 - 10 công nhân đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin để bốc dỡ và chuyển 115 tấn hải sản đang tồn đọng trên. Trong thời gian được phép hoạt động, chúng tôi đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19”, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Rin Huỳnh Bạch Cát Quý kiến nghị. Chiều 8/9, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND TP.Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị chức năng tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển cung cấp nguyên vật liệu của các công ty đăng ký hoạt động “3 tại chỗ” hoặc vận chuyển giải phóng hàng tồn kho tại các doanh nghiệp trên địa bàn KCN Quảng Phú. Khoảng 40 tấn hải sản của Công ty TNH MTV Hoàng Rin, ở KCN Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) còn trong xe, chưa được bốc dỡ để nhập kho chuyên dụng. Ảnh: M.HOA

