Người dân vơi nỗi lo sạt lở

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, các huyện miền núi đang tập trung khắc phục sạt lở, sửa chữa trường học, đường giao thông, xây dựng khu tái định cư cho người dân trước khi mùa mưa bão năm 2021 đến.

Lo chỗ ở an toàn cho người dân

Hạng mục khu tái định cư (TĐC) cho người dân vùng sạt lở xã Ba Giang (Ba Tơ) vừa chính thức hoàn thành. Huyện Ba Tơ và xã Ba Giang đã tổ chức bốc thăm, phân nền cho 38 hộ dân, để di dời nhà cửa về nơi ở mới. Trước đó, đã có 5 hộ dân nhường đất làm khu TĐC đã được cấp đất, dựng nhà và chuyển vào nơi ở ổn định. Chủ tịch UBND xã Ba Giang Trần Thị Thanh Thúy cho biết, người dân vui vì có nơi cao ráo, an toàn để di dời về nơi ở mới. Chính quyền cũng an tâm khi mùa mưa bão tới không còn hộ dân ở vùng sạt lở, vùng ven sông suối mất an toàn nữa. Một số hộ chưa bố trí đất để làm nhà đợt này thì cũng có nhà tránh bão là trụ sở, trường học vừa xây dựng xong ở khu trung tâm xã mới.

Khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở ở xã Ba Giang (Ba Tơ) đã có nhiều ngôi nhà mới được xây dựng. Anh Đinh Văn Bắp, ở thôn Nước Lô, xã Ba Giang, sau khi được cấp đất trong khu TĐC bày tỏ, tôi đã nhận đất nền rồi, cuối tháng 8 này sẽ dỡ ngôi nhà sàn đang ở để chuyển về, dựng lại tại khu TĐC. Cả làng đều được về khu TĐC mới, nên thay phiên dựng nhà cho nhau, đảm bảo đến giữa tháng 10 tới là cả làng ai cũng có nhà mới. Anh Đinh Văn Bắp, ở thôn Nước Lô, xã Ba Giang, sau khi được cấp đất trong khu TĐC bày tỏ, tôi đã nhận đất nền rồi, cuối tháng 8 này sẽ dỡ ngôi nhà sàn đang ở để chuyển về, dựng lại tại khu TĐC. Cả làng đều được về khu TĐC mới, nên thay phiên dựng nhà cho nhau, đảm bảo đến giữa tháng 10 tới là cả làng ai cũng có nhà mới.

Tại huyện Sơn Tây, sau đợt sạt lở kinh hoàng hồi cuối năm 2020, khiến hơn 100 hộ dân mất nhà cửa, phải chịu cảnh ở nhà tạm, ở nhờ trong thời gian dài, vừa qua, huyện đã khởi công xây dựng 2 khu TĐC mới. Trong đó, 1 khu TĐC ở xã Sơn Long (vốn mức đầu tư 29 tỷ đồng) và 1 khu TĐC ở xã Sơn Bua (37 tỷ đồng). Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bua Đinh Minh Tôn cho biết, do thời gian thi công kéo dài hơn 1 năm mới hoàn thiện 2 khu TĐC, nên chính quyền đã lên phương án hỗ trợ người dân vùng sạt lở lương thực, thực phẩm nhằm đảm bảo cuộc sống cho đến khi về nơi ở mới. Xã cũng hỗ trợ người dân tìm nơi ở tạm đảm bảo an toàn.

Sửa chữa trường học, đường giao thông

Tại huyện Trà Bồng, địa phương đã trích kinh phí san lấp, tạo khoảng cách an toàn từ nơi ở đến điểm sạt lở ở xã Trà Hiệp; đồng thời tập trung hoàn thành việc khắc phục hư hỏng trụ sở các xã Trà Phú, Trà Giang. Ngoài ra, huyện đang đôn đốc nhà thầu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình khắc phục sạt lở, gồm: Đường trung tâm xã ra Trà Quân (cũ) đi thôn Trà Ong, dài 2,4km; đường trung tâm xã Trà Phong đi xã Trà Thanh (tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, gồm kè chống sạt lở và nền đường, tổng chiều dài

9km). Bên cạnh đó, huyện đầu tư khắc phục hư hỏng 8 trường học, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Theo kế hoạch, trong tháng 9/2021, điểm trường Trà Khương, xã Trà Lâm (tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng) sẽ hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng, để học sinh bước vào năm học 2021 - 2022.

Trong khi đó, huyện Minh Long đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu và đường từ xã Long Môn (Minh Long) đi xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) bị hư hỏng do mưa bão cuối năm 2020. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Minh Long, hiện công trình cầu đã đạt điểm dừng kỹ thuật, đảm bảo an toàn khi mưa lũ về, giúp giao thông liền mạch giữa các vùng dân cư. Cùng với đó, huyện tập trung đôn đốc thi công khu TĐC Làng Tranh (dưới), xã Long Sơn, để sớm hoàn thành, di dời người dân ở vùng sạt lở về nơi an toàn.

Riêng huyện Ba Tơ, công trình khắc phục đường giao thông về Làng Tốt, xã Ba Lế, đã cơ bản xong phần nền đường, nhà thầu đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cầu Vãi Lếch, đảm bảo đạt tiến độ vượt lũ khi vào mùa mưa bão; đồng thời, bố trí cầu tạm, giải tỏa tắc nghẽn giao thông khi nước suối dâng cao.

Bài, ảnh: THANH NHỊ