Nghĩa Hành chủ động ứng phó với bão số 5

(Baoquangngai.vn)- Mưa lớn liên tục khiến nước sông Phước Giang và sông Vệ dâng cao, gây ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân Nghĩa Hành ở ven sông. Hiện cả chính quyền địa phương và người dân đã chủ động các phương án di dời, sẵn sàng ứng phó với thiên tai để bảo đảm an toàn.

Kè chống sạt lở sông Phước Giang đoạn qua xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) đã được tạm dừng thi công để ứng phó với bão số 5. Công trình này đến nay đã hoàn thành hơn 75% với độ dài khoảng 450m. Đơn vị thi công đã hoàn tất công đoạn lót kè để cố định lượng đất đá nên việc nước sông lên sẽ không khiến công trình bị hư hại.

Chủ tịch UBND xã Hành Dũng Trần Văn Thiện cho biết, trước khi nước sông dâng cao thì chính quyền địa phương đã chủ động yêu cầu đơn vị thi công kè đưa máy móc, phương tiện tới chỗ an toàn. Địa phương có hơn 200 hộ có nguy cơ bị ngập sâu trong lũ nếu nước sông Phước Giang lên mức báo động 3 nên từ cách đây 1 ngày, UBND xã đã tuyên truyền, vận động người dân lo kê tài sản, đồ đạc lên cao. Địa phương cũng huy động lực lượng và xuồng cứu hộ trực 24/24 giờ để sẵn sàng hỗ trợ người dân phòng tình huống nước lũ lên nhanh trong đêm.

Công trình Kè chống sạt lở sông Phước Giang đã được tạm dừng thi công để đảm bảo an toàn trước bão số 5 Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại xã Hành Dũng

Còn ở thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước (Nghĩa Hành), tất cả người dân đều liên tục theo dõi các bản tin về dự báo đường đi của bão số 5 để chủ động di dời tài sản đến chỗ cao ráo. Sống ven sông Vệ, nên hơn 200 hộ dân trong thôn thường xuyên phải đối mặt với cảnh ngập lụt và sạt lở mỗi khi mùa mưa bão đến.

Gia đình bà Nguyễn Thị Xuân chia sẻ, gia đình có 5 sào lúa còn 10 ngày nữa mới tới kỳ thu hoạch, nhưng với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, vừa nghe bão số 5 sắp vào đất liền thì gia đình bà đã huy động nhân công để gặt được hơn 2 sào. “Vẫn còn gần 3 sào ngoài ruộng chưa gặt kịp, giờ mưa lớn cả ngày như thế này thì lúa đã ngã rạp hết rồi, coi như thất thu. Giờ gia đình lo chất lúa đưa lên gác chống lũ vì sợ mưa lớn nữa thì đêm nay nước từ sông sẽ tràn vào nhà mất”, bà Xuân chia sẻ. Theo thống kê, toàn huyện Nghĩa Hành có hơn 100 ha lúa chưa kịp thu hoạch và bị thiệt hại do mưa lớn từ bão số 5.

Toàn huyện Nghĩa Hành có hơn 100 ha lúa chưa kịp thu hoạch

Gia đình bà Nguyễn Thị Xuân chuẩn bị mang lúa vừa thu hoạch "chạy" bão lên chỗ cao ráo hơn phòng khi nước lũ tràn vào nhà

Qua mùa mưa lũ năm trước, tình trạng sạt lở ven sông Vệ ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình ông Đoàn Văn Thái ở xã Hành Phước. Ngôi nhà cấp 4 của ông chỉ còn cách bờ sông hơn 5m, mưa to liên tục suốt 1 ngày đêm khiến gia đình ông Thái thêm lo sợ. “Sạt lở ngày càng trầm trọng. Bão số 5 gây mưa lớn nữa thì tôi cũng lo khăn gói di dời tới nhà người thân ở phía trong cho an toàn. Chỉ cần một trận lũ lớn là dễ nước sông sẽ “ngoạm” vào tới nhà, rất nguy hiểm”, ông Thái lo lắng nói.

Dự phòng tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến xấu trong thời gian tới, Nghĩa Hành đã chuẩn bị các phương án di dời hơn 100 hộ dân ở 4 điểm nguy cơ cao bị sạt lở ở các xã Hành Thiện, Hành Tín Đông và Hành Tín Tây. Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm chia sẻ, những năm trước chúng tôi có phương án di dời dân đến các trường, trạm.

Sạt lở bờ sông đe dọa một hộ dân ở xã Hành Phước (Nghĩa Hành)

Tuy nhiên, năm nay để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19, huyện đã triển khai kế hoạch di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến các hộ dân ở khu vực an toàn theo hình thức ở xen ghép, tránh tập trung đông người tại một địa điểm. Đồng thời, hướng dẫn người dân tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 5K để phòng, chống dịch. Huyện cũng có phương án đảm bảo an toàn cho người cách ly tại hai Khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện trong thời gian bão số 5 vào bờ.

“Với điều kiện mưa kéo dài chỉ trong 1-2 ngày nữa thì sẽ có hơn 700 hộ dân ở những vùng trũng thấp ven sông Phước Giang và sông Vệ bị ngập cục bộ, nên huyện cũng tính đến phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm cho các hộ dân bị chia cắt tạm thời do nước lũ”, ông Đinh Xuân Sâm nói thêm.

Bão số 5 ngày càng tiến gần bờ gây mưa lớn trên diện rộng ở huyện Nghĩa Hành. Là địa bàn có hàng nghìn hộ dân sống ở khu vực trũng trấp ven sông và nguy cơ sạt lở cao, nên huyện đã sẵn sàng các phương án ứng phó với bão nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản và đảm bảo an toàn cho người dân.

Bài, ảnh: THANH PHƯƠNG