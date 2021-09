Lan tỏa yêu thương

(Báo Quảng Ngãi)- Các cấp hội nông dân trong tỉnh đã và đang tích cực tham gia hỗ trợ người dân ứng phó với dịch Covid-19. Những nghĩa cử, việc làm thiết thực của hội viên, nông dân đã giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống.

Tình nguyện ở tâm dịch

Hai tuần nay, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) Lê Thành Hưng tham gia lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Với vai trò là Đội trưởng Đội tình nguyện viên (TNV), gần 40 thành viên, anh Hưng tất bật với nhiều phần việc tại tâm dịch xã Nghĩa An. Cứ 6 giờ sáng hằng ngày, anh Hưng cùng các TNV có mặt tại điểm tiếp nhận hàng tại chốt cầu An Phú. Sau đó phân loại từng mặt hàng, rồi cùng các TNV đến từng nhà giao hàng cho các hộ dân. Ngoài ra, anh Hưng còn tích cực tham gia vận động quyên góp các nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân, với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng để trao đến người dân khó khăn, neo đơn trong khu phong tỏa của xã.

Đội tình nguyện của Hội Nông dân xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân khu phong tỏa. Để giúp người dân trong khu phong tỏa, anh Hưng đặt hàng tại siêu thị, sau đó tiếp nhận, phân phối hàng. Cứ thế từ sáng sớm đến tối mịt, những TNV như anh Hưng luôn tất bật với công việc. “Để có thể tham gia công việc vất vả và trong môi trường dễ bị lây nhiễm bệnh, tôi phải ở lại khu vực trường học của xã, không tiếp xúc gần với gia đình, vợ con gần 2 tuần qua. Dù rất mệt, nhưng tôi thấy hạnh phúc vì người dân có lương thực, thực phẩm đảm bảo cuộc sống hằng ngày”, anh Hưng bộc bạch. Để giúp người dân trong khu phong tỏa, anh Hưng đặt hàng tại siêu thị, sau đó tiếp nhận, phân phối hàng. Cứ thế từ sáng sớm đến tối mịt, những TNV như anh Hưng luôn tất bật với công việc. “Để có thể tham gia công việc vất vả và trong môi trường dễ bị lây nhiễm bệnh, tôi phải ở lại khu vực trường học của xã, không tiếp xúc gần với gia đình, vợ con gần 2 tuần qua. Dù rất mệt, nhưng tôi thấy hạnh phúc vì người dân có lương thực, thực phẩm đảm bảo cuộc sống hằng ngày”, anh Hưng bộc bạch.

Những ngày qua, anh Huỳnh Công Trung - Chi hội Trưởng Chi hội Nông dân thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, tham gia trực chốt y tế thôn để đảm bảo công tác phòng dịch. Tối đến, anh tham gia vận chuyển hàng hóa cho từng hộ dân. “Ở vùng tâm dịch, nhiều nguy cơ, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ. Chúng tôi còn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch”, anh Trung nói.

Trong hai tuần qua, hàng chục hội viên, nông dân ở xã Nghĩa An đã đồng hành cùng với chính quyền địa phương tham gia trực chốt y tế, vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ công tác xét nghiệm y tế, nấu ăn tại khu phong tỏa...

Thời gian qua, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid -19 hơn 600 triệu đồng. Các cấp hội nông dân đã hỗ trợ cho các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa hàng trăm tấn rau, củ, quả các loại; phát trên 130 nghìn tờ rơi, hơn 25 nghìn chiếc khẩu trang, 5.000 chai nước sát khuẩn miễn phí cho hội viên, nông dân. Hội Nông dân tỉnh đã kết nối và tiêu thụ gần 230 tấn dưa lưới, 500 tấn ớt, 400 tấn dưa hấu và rau, củ quả các loại cho nông dân... Thơm thảo những tấm lòng

Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi) Nguyễn Hiệu cho biết, thời gian qua, nông dân xã đã hỗ trợ hơn 10 tấn rau củ quả và nhiều nhu yếu phẩm đến các khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn thành phố. Cán bộ, hội viên nông dân còn hỗ trợ gặt lúa, phơi lúa, cắt cỏ, đi chợ cho gia đình bị cách ly y tế tại nhà.

Ông Cao Văn Tiến, ở xã Nghĩa Dũng, có vườn đu đủ và rau, nhưng ông không bán mà để lại hỗ trợ cho các khu cách ly. Đến nay, ông Tiến đã ủng hộ hơn 3 tạ đu đủ và rau các loại cho các bếp ăn khu cách ly. "Không những gia đình tôi mà nhiều gia đình ở đây cũng rất tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Ai cũng vui vì mình làm việc có ích...", ông Tiến bộc bạch.

Tấm lòng thơm thảo của gia đình nông dân Nguyễn Thị Liên, ở thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa) cũng để lại nhiều xúc động. Bởi dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng bà Liên bán đàn heo được 15 triệu đồng để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Bà Liên chia sẻ, dù tôi còn khó khăn, nhưng nhiều người dân vùng dịch còn khổ hơn. Do đó, tôi muốn đóng góp để sẻ chia với họ. Chỉ mong dịch bệnh qua mau để cuộc sống trở lại bình yên.

Bài, ảnh: TRÍ PHONG