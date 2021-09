Hỗ trợ các khu vực phong tỏa

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 13/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Quảng Ngãi đã trao số tiền 250 triệu đồng cho UBND phường Quảng Phú và UBND xã Nghĩa An để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phong tỏa vì dịch Covid-19. Trong đó, hỗ trợ 100 triệu đồng cho người dân phường Quảng Phú và 150 triệu đồng cho người dân xã Nghĩa An. Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Quảng Ngãi, ông Nguyễn Khiêm, ở phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) cũng đã tặng 1 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở xã Nghĩa An.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Quảng Ngãi trao tiền hỗ trợ cho phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: M.ANH Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Quảng Ngãi phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ngãi trao 5.000 tờ gấp tuyên truyền nội dung phòng, chống dịch Covid-19 cho UBND xã Nghĩa An để phát đến người dân nhằm nâng cao hiểu biết về phòng, chống dịch bệnh.

* Sáng 13/9, Hội Chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi phối hợp với Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, BIDV Dung Quất, Sở Tài chính đã đến thăm và tặng 200 bộ đồ bảo hộ, 5.500 khẩu trang, 1 thùng nước sát khuẩn cho lực lượng trực chốt tại xã Nghĩa An và phường Quảng Phú.

M.ANH - K.NGÂN