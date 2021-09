(Báo Quảng Ngãi)- Công an TX.Đức Phổ đã triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, qua đó để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) Công an TX.Đức Phổ đã cùng với các lực lượng căng mình trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Họ trở thành "tấm lá chắn", ngày đêm bám trụ ở vùng dịch, túc trực tại các chốt kiểm soát, khu phong tỏa, khu cách ly tập trung... để thực hiện nhiệm vụ, vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa giữ vững an ninh trật tự. Đến nay, dù dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát nhưng CB, CS Công an TX.Đức Phổ vẫn luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình để chủ động mọi phương án, không để bị động, bất ngờ, nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Lực lượng Công an phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) tuần tra xuyên đêm trong những ngày địa phương này áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg. Ảnh: TS Cùng với đó, Công an thị xã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Tại các tuyến đường, cửa ngõ ra vào địa bàn, lực lượng công an triển khai các tổ công tác phối hợp với các lực lượng siết chặt việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Cùng với đó, Công an thị xã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Tại các tuyến đường, cửa ngõ ra vào địa bàn, lực lượng công an triển khai các tổ công tác phối hợp với các lực lượng siết chặt việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Trung tá Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Công an phường Phổ Thạnh cho biết, thức trắng đêm để tuần tra, kiếm soát địa bàn và truy vết F1, F2... là việc làm thường xuyên của CB, CS trong đơn vị. Đặt lên trên hết trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dù khó khăn đến mấy CB, CS cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Còn Thiếu tá Lê Hoàng Thành - Trưởng Công an xã Phổ Châu thì bảo rằng, mọi nhiệm vụ được giao, CB, CS đều dốc sức thực hiện mà không một phút giây chần chừ, vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Theo Đại tá Đào Quang Minh - Trưởng Công an TX.Đức Phổ, CB, CS công an thị xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Lực lượng công an đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được nhân dân đánh giá cao, tiêu biểu như các mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát”, “Gần dân, sát việc”... "Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Công an TX.Đức Phổ đã trở thành điểm tựa, địa chỉ tin cậy để nhân dân tin tưởng, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an thị xã ngày càng vững mạnh", Đại tá Đào Quang Minh nhấn mạnh.

Tặng quà cho người dân khu vực phong tỏa Những ngày cuối tuần, đoàn viên Công an tỉnh đã đến tận các nhà vườn tại xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) để thu mua các loại rau quả. Cùng với nông dân, nhiều bạn trẻ đã xuống ruộng để thu hoạch rau (ảnh). Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn đến các khu phong toả tại xã Tịnh Hà, Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) và khu phong tỏa Trà Niu, Trà Nga, Gò Rô, xã Trà Phong (Trà Bồng) để tặng 500kg gạo và gần 2 tấn rau các loại cho người dân nơi đây. Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nguyễn Thị Thuận, không chỉ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch, cán bộ, chiến sĩ trẻ của Công an tỉnh còn có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời quan tâm, chia sẻ những khó khăn, vất vả với người dân trong khu vực phong tỏa, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt. Tin, ảnh: PV

BÁ SƠN