Tận dụng nguồn lao động về từ vùng dịch

(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi hiện đang rà soát số lượng người lao động (NLĐ) trở về từ vùng dịch Covid-19, đồng thời căn cứ nhu cầu, tay nghề để có hướng giải quyết việc làm cho NLĐ. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ vận dụng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ NLĐ học nghề, chuyển đổi việc làm phù hợp, bảo đảm ổn định đời sống.

Nhu cầu việc làm tăng cao

Anh Võ Đức T (28 tuổi), ở xã Đức Thạnh (Mộ Đức), trước đây làm tài xế xe nâng ở Công ty TNHH Olam Đồng Nai, đầu năm 2021, anh T quyết định trở về quê khi nhận thấy tình hình dịch bệnh chuyển biến xấu. “Tôi trở về quê để gia đình yên tâm hơn. Bây giờ tôi rất mong tìm được công việc ổn định, phù hợp với năng lực ở quê”, anh T nói.

Nhiều doanh nghiệp ơ Khu công nghiệp Tịnh Phong (Sơn Tịnh) có nhu cầu tuyển dụng người lao động lớn. Trong ảnh: Công nhân Công ty May Thuyên Nguyên trong ca làm việc. Ảnh: Phạm Danh

Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, NLĐ đang làm việc tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhất là các tỉnh, thành phố phía nam liên tục hồi hương. Theo thống kê, từ cuối tháng 6 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 9.000 người về từ các vùng dịch. Khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, số người có nhu cầu làm việc chắc chắn sẽ rất lớn. Do đó, bài toán giải quyết việc làm cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội cần có lời giải kịp thời.