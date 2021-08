Người dân thị trấn Châu Ổ chấp hành nghiêm Chỉ thị 16

(Baoquangngai.vn)- Bắt đầu từ 18 giờ ngày 20/8, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ. Người dân trên địa bàn thị trấn đều chấp hành nghiêm túc.

Chiều ngày 20/8, các tiểu thương chợ Châu Ổ, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) đóng cửa hàng sớm hơn so với mọi ngày khi nghe loa thông báo lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 bắt đầu từ 18 giờ cùng ngày. Bà Dịp Thị Lân và nhiều tiểu thương tất bật dọn dẹp, đóng cửa sạp để trở về nhà trước 18 giờ theo đúng qui định mà chỉ thị đề ra.

Dù biết cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào sạp trái cây, nếu giãn cách xã hội trong những ngày tới, hàng hóa sẽ bán chậm hơn so với ngày thường, nhưng bà rất vui vẻ và đồng lòng tuân thủ chấp hành. Bà Dịp Thị Lân, tiểu thương chợ Châu Ổ chia sẻ: Việc chính quyền thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tôi rất đồng tình, ủng hộ vì dịch Covid-19 rất phức tạp. Tôi chấp hành nghiêm túc, vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Chợ Châu Ổ đóng cửa sớm hơn mọi ngày để thực hiện "giờ giới nghiêm"

Với hy vọng sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, hầu hết người dân trên địa bàn thị trấn đều đồng tình, ủng hộ biện pháp chống dịch này. Ông Dương Đình Ái, ở TDP An Châu, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) cho biết: Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Sơn và ở thị trấn Châu Ổ nói riêng rất phức tạp. Giờ địa phương đã xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, nên thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 1 là rất phù hợp. Tôi rất đồng tình, ủng hộ và bình tĩnh chấp hành.

Càng về tối, dọc theo các đường lớn Phạm Văn Đồng, Trần Công Hiến, tỉnh lộ 621 và Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn), thường ngày xe cộ qua lại đông đúc thì nay khá vắng vẻ. Một số cửa hàng bán thực phẩm thiết yếu vẫn mở cửa nhưng số lượng người mua cũng giảm trước giờ thực hiện giãn cách. Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu cũng đã đóng cửa tạm dừng bán hàng, người dân đóng cửa chỉ ở trong nhà và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.

Trước 18 giờ nhiều cửa hàng kinh doanh ở thị trấn Châu Ổ đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động

Đường phố thật vắng vẻ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị trấn Châu Ổ, các lực lượng chức năng đã vào cuộc triển khai ngay công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Châu Ổ Phạm Lê Huyên cho biết: Đến nay, thị trấn đã thành lập 7 chốt chặn giữa các xã đến thị trấn và thị trấn đến địa bàn các xã, cụ thể tại điểm giáp ranh với các xã Bình Dương, Bình Long, Bình Trung, Bình Phước. Các lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố tiến hành tuần tra thường xuyên, đồng thời túc trực 24/24 tại các chốt chặn y tế. Khi người dân lưu thông qua chốt phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch như sát khuẩn, đo thân nhiệt, ghi sổ theo dõi những trường hợp có nhiệt độ cao.

Để đảm bảo các điều kiện triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc, hiệu quả, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Châu Ổ đã chỉ đạo lực lượng chức năng đi tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh danh, hộ gia đình, cá nhân chấp hành nghiêm túc chỉ thị 16. Nếu cá nhân, gia đình nào không tuân thủ chấp hành sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng thị trấn Châu Ổ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm

Trung tá Lâm Trọng Thủy, Phó Trưởng Công an thị trấn Châu Ổ, cho biết: Công an thị trấn cũng đã huy động, phối hợp với tấc cả lực lượng công an, quân sự các xã giáp ranh trên địa bàn tuần tra trên các tuyến đường, tiến hành nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm giãn cách xã hội. Trong đêm đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16, người dân cơ bản chấp hành. Một vài trường hợp vi phạm chúng tôi mới chỉ tiến hành nhắc nhở. Những ngày sau, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm nếu cá nhân nào không chấp hành theo đúng quy định giãn cách xã hội theo Chị thị 16.

Hiện tại thị trấn Châu Ổ, công tác điều tra, truy vết, xét nghiệm test nhanh vẫn đang diễn ra để tìm nguồn lây nhiễm của F0 và cách ly các trường hợp F1, ngăn không cho dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh, việc thực hiện trực chốt tại các điểm giáp ranh, UBND thị trấn tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng của các xã giáp ranh tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền đến người dân chấp hành thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, góp phần đạt hiệu quả cao nhất trong phòng, chống dịch Covid-19.

