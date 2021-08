Nghĩa tình với Lý Sơn

(Báo Quảng Ngãi)- Là đơn vị đóng quân trên đảo tiền tiêu Lý Sơn, thời gian qua, Trạm 2 Cảnh sát biển (CSB), thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh, dân vận tại địa phương, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thành lập năm 2015, Trạm 2 CSB có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình an ninh trật tự, nhất là tình hình trên biển; kịp thời tham mưu, đề xuất những chủ trương, biện pháp trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biển do đơn vị quản lý cũng như các nhiệm vụ cấp trên giao. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 CSB đã thực hiện tốt công tác dân vận, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội ở huyện Lý Sơn.

Trạm 2 Cảnh sát biển tặng quà cho gia đình chính sách ở huyện Lý Sơn. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021) Trước thềm năm học 2021 - 2022, Trạm 2 CSB đang chuẩn bị các phần quà gồm sách, vở, dụng cụ học tập... để hỗ trợ em Phan Thị Thu Xuân, Trường THCS An Hải (Lý Sơn). Hiện em Xuân sống một mình, vì bố bỏ nhà đi đã nhiều năm không có tin tức, còn mẹ em mất vì bệnh hiểm nghèo. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Trạm 2 CSB nhận đỡ đầu em Xuân nhiều năm qua. Trước thềm năm học 2021 - 2022, Trạm 2 CSB đang chuẩn bị các phần quà gồm sách, vở, dụng cụ học tập... để hỗ trợ em Phan Thị Thu Xuân, Trường THCS An Hải (Lý Sơn). Hiện em Xuân sống một mình, vì bố bỏ nhà đi đã nhiều năm không có tin tức, còn mẹ em mất vì bệnh hiểm nghèo. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Trạm 2 CSB nhận đỡ đầu em Xuân nhiều năm qua.

Đại úy Lưu Thành Chung - Trạm trưởng Trạm 2 CSB, cho biết, tùy theo điều kiện của đơn vị mà chúng tôi lúc hỗ trợ tiền mặt, lúc gửi nhu yếu phẩm để đảm bảo cuộc sống hằng ngày và việc học tập của em Xuân. Mới đây, đơn vị đã kêu gọi được nguồn quỹ để giúp đỡ em Xuân mỗi tháng 500 nghìn đồng.

Cùng với hỗ trợ hoàn cảnh ngặt nghèo, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 CSB đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân. Vào các dịp lễ, Tết, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công cách mạng; dâng hoa, thắp hương viếng nghĩa trang liệt sĩ... Ngoài ra, thực hiện phong trào "Trạm 2 CSB chung tay xây dựng nông thôn mới", cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tham gia làm 1,7km đường bê tông; thu gom rác thải, làm sạch hơn 1,5km bờ biển; tuyên truyền, vận động người dân và khách du lịch hạn chế việc sử dụng túi ni lông, các vật dụng nhựa để góp phần bảo vệ môi trường. Năm 2020, huyện Lý Sơn bị thiệt hại nặng do sự tàn phá của cơn bão số 9 và bão số 13. Trước tình hình này, Trạm 2 CSB đã thành lập tổ cơ động giúp người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão gây ra, sớm ổn định cuộc sống...

Theo Đại úy Lưu Thành Chung, để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, Trạm 2 CSB đã kết nghĩa với nhiều đơn vị như Huyện đoàn, Hội LHPN huyện Lý Sơn, Trường Mầm non An Hải. Đơn vị thường xuyên tham gia các hoạt động do Huyện đoàn Lý Sơn tổ chức như cắm trại, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện vì cộng đồng...

Với những kết quả trong công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “dân vận tốt”; “CSB chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thành tích xuất sắc trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tập thể và nhiều cá nhân của Trạm 2 CSB đã được Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 khen thưởng.

