Hơn 48 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

(Baoquangngai.vn)- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đỗ Tiến Tân cho biết, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều lao động mất việc làm nên đã làm thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, trung tâm đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết chế độ BHTN cho 3.257 người, trong đó có 3.126 người được giải quyết, với tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp hơn 48 tỷ đồng.

Người lao động đăng ký hưởng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

So với cùng kỳ năm trước, lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp không tăng, thậm chí giảm, có thể là do ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân chưa thể đến làm thủ tục do các quy định về giãn cách xã hội.

Về số đơn vị tham gia BHTN, tính đến hết tháng 6/2021, toàn tỉnh có 3.571 cơ quan, doanh nghiệp, công ty tham gia, giảm 828 đơn vị (tương ứng gần 19%) so với cuối năm 2020. Những đơn vị không tham gia BHTN chủ yếu là các công ty gia đình, ít lao động và gặp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mặc dù vậy, số lượng người tham gia BHTN thì tăng, chủ yếu là lao động làm việc tại các công ty lớn. Toàn tỉnh có 103.986 người người tham gia BHTN, tăng 4.603 người (tương ứng tỷ lệ 4,6%) so với cuối năm 2020.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo kế hoạch không đạt kết quả cao. Đến hết tháng 6/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làmtỉnh tổ chức được 5/14 phiên giao dịch việc làm, huy động được 65 doanh nghiệp tham gia và tuyển dụng gần 1.500 lao động.

Tin, ảnh: THỦY TIÊN