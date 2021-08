Đi từng ngõ, gõ từng nhà để phát quà

(Báo Quảng Ngãi)- Với những người lao động tự do, điều đáng sợ nhất với họ là không có việc làm trong mùa dịch. Những người phải ở những nhà trọ chật chội, giá thấp, mọi chi phí trông cả vào tiền lương trả cho lao động công nhật, thì nghỉ ngày nào khổ ngày đó. Vậy mà bây giờ phải nghỉ hằng tháng, thậm chí, hằng mấy tháng trời, thì đó là điều họ không thể tưởng tượng ra, nhưng phải chịu.

Dịch bệnh đánh vào tất cả người lao động, không chừa một ai, nhưng những người bị đánh nặng nhất chính là những người lao động tự do.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn tặng quà cho người dân từ TP. Hồ Chí Minh về tại chốt kiểm soát dịch đèo Bình Đê (TX.Đức Phổ). Ảnh: TH.THUẬN

Lao động tự do gồm rất nhiều nghề khác nhau. Trong số các nghề, có nghề vẫn lai rai sống được, vì có việc làm, tuy rất hạn chế, thì nhiều nghề lao động tự do khác không thể hoạt động được khi địa phương phải giãn cách xã hội. Những nghề này cũng không thể thực hiện công việc theo kiểu trực tuyến (online), nên đã nằm trong vùng phủ sóng của dịch bệnh là phải nghỉ, nói như những người lao động tự do là “phải thảnh thơi”. Chưa bao giờ, trạng thái “thảnh thơi” lại... hết hơi, lại đáng sợ như thế với những người lao động tự do bị mất việc làm.