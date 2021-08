Cảnh báo mất an toàn hành lang lưới điện

(Báo Quảng Ngãi)- Nắng nóng gay gắt, cộng với sự bất cẩn trong sử dụng điện, vi phạm hành lang an toàn lưới điện đã đe dọa đến sự an toàn vận hành của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã nhiều lần khuyến cáo khách hàng nâng cao ý thức sử dụng điện, để việc cung cấp điện được an toàn, liên tục, đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Nguy cơ từ việc đốt rẫy

Vào lúc 7 giờ 20 phút, ngày 5/8/2021, Truyền tải điện Quảng Ngãi nhận được thông tin cháy rừng, ảnh hưởng đến hành lang lưới điện đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2, trên địa bàn các xã Sơn Linh, Sơn Thủy và Sơn Ba (Sơn Hà). Thời tiết nắng nóng, kết hợp gió mạnh nên đám cháy bùng phát dữ dội, lan vào cánh rừng có tuyến đường dây tải điện đi qua. Đơn vị quản lý vận hành lưới điện đã ngay lập tức ngắt điện, phối hợp với chính quyền địa phương chữa cháy rừng. Đến 20 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, sau đó khoảng 2 tiếng rưỡi, hệ thống đường dây này mới được đóng điện trở lại.

Nhân viên điện lực giải tỏa hành lang an toàn lưới điện, đồng thời bọc dây dẫn bảo vệ lưới điện tại xã Sơn Thành (Sơn Hà). Nguyên nhân vụ cháy được nhận định là do người dân đốt thực bì để trồng keo đã làm cháy lan, ảnh hưởng đến hành lang đường dây 500kV Dốc Sỏi- Pleiku 2. Đám cháy đã ảnh hưởng lớn đến công suất truyền tải điện của ngành điện, hiện thiệt hại đang được cơ quan quản lý tính toán. Được biết, hệ thống đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 đóng điện vận hành ngày 29/6/2021. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, góp phần tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV. Nguyên nhân vụ cháy được nhận định là do người dân đốt thực bì để trồng keo đã làm cháy lan, ảnh hưởng đến hành lang đường dây 500kV Dốc Sỏi- Pleiku 2. Đám cháy đã ảnh hưởng lớn đến công suất truyền tải điện của ngành điện, hiện thiệt hại đang được cơ quan quản lý tính toán. Được biết, hệ thống đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 đóng điện vận hành ngày 29/6/2021. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, góp phần tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV.

Ngoài ra, thời gian gần đây, rất nhiều đám cháy xảy ra, gây thiệt hại nặng nề mà nguyên nhân xuất phát từ việc sử dụng điện không an toàn của khách hàng.

Cần đảm bảo an toàn lưới điện

Mới đây, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lê Hoàng Anh Dũng đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo về đảm bảo vận hành, cung cấp, không để xảy ra sự cố hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của ngành kiểm lâm; kiểm tra định kỳ và đột xuất tùy theo tình hình vận hành để kịp thời phát hiện các bất thường, tồn tại trên lưới điện.

"Khi có cháy rừng gây sự cố mất điện cần nhanh chóng tổ chức xử lý, khắc phục, sớm khôi phục điện đảm bảo an toàn cho các khách hàng, đặc biệt là các phụ tải quan trọng. Khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, tổ chức cắt tỉa cây xanh, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời, xác định các khu vực có nguy cơ cháy cao để tăng cường quản lý các hoạt động canh tác, xây dựng trong thời kỳ cao điểm khô hanh", ông Lê Hoàng Anh Dũng chỉ đạo.

Liên quan đến vụ đốt rẫy ảnh hưởng đến đường dây 500kV, ngành điện đã có khuyến cáo như sau: Chính quyền địa phương có đường dây điện cao áp đi qua cần phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền đến chủ rừng, người dân quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; nghiêm cấm tổ chức, cá nhân đốt rừng, đốt rẫy, thả diều gần các tuyến đường dây... và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến công trình lưới điện cao áp.

Cùng với đó, ngành điện cũng sẽ tăng cường kiểm tra, triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ hành lang an toàn công trình và công trình lưới điện cao áp; kịp thời có giải pháp ngăn chặn, chữa cháy khi phát hiện những đám cháy có nguy cơ lây lan vào tuyến đường dây cao áp, để hạn chế tối đa sự cố về điện.

