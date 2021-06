Vụ cháy tại số nhà 812 đường Quang Trung (TP.Quảng Ngãi):

(Baoquangngai.vn)- Những ngày qua, dư luận trên địa bàn tỉnh có nhiều ý kiến trái ngược về công tác chữa cháy, cứu nạn của lực lượng Công an tỉnh tại số nhà 812 đường Quang Trung (TP.Quảng Ngãi), xảy ra rạng sáng ngày 5.6. Phóng viên báo Quảng Ngãi đã tìm hiểu, ghi nhận ý kiến của người dân tại hiện trường và làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh để thông tin đầy đủ đến bạn đọc, đồng thời giúp người dân có góc nhìn toàn diện hơn đối với vụ việc.

Mở đầu buổi làm việc với chúng tôi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Lê Xuân Hưng chia sẻ: Vụ cháy xảy ra tại số nhà 812 đường Quang Trung (TP.Quảng Ngãi) làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng là một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi là những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh nhưng không cứu được người dân bị nạn là điều khiến chúng tôi rất ray rứt và vô cùng đau xót. Chúng tôi xin được chia sẻ những đau thương, mất mát quá lớn với người thân gia đình nạn nhân.

Triển khai nhiều mũi tiếp cận

Theo Đại tá Lê Xuân Hưng, khi nhận tin báo cháy lúc 0h52 phút ngày 5.6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe CNCH cùng 52 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường (lúc 1h02 phút).

"Tôi là người trực tiếp chỉ huy chữa cháy và CNCH. Tại hiện trường, xác định đây là vụ cháy nghiêm trọng, trong nhà có người bị nạn, nhà kinh doanh nhiều thiết bị điện gây cháy lớn, nguy hiểm... Do đó, tôi chỉ huy lực lượng nhanh chóng triển khai các phương án tối ưu nhất để làm sao tiếp cận vào bên trong ngôi nhà một cách nhanh nhất có thể và an toàn nhất", Đại tá Lê Xuân Hưng cho biết.

Qua trinh sát và với các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và CNCH xác định 3 mũi tiến công, trong đó tập trung triển khai đội hình vào hai mũi tối ưu nhất để vào bên trong ngôi nhà cứu người bị nạn nhanh nhất và an toàn nhất, đó là từ phía sau ngôi nhà 812 và ngôi nhà phía bắc nhà bị cháy là nhà số 810.

Bởi lẽ, đám cháy bùng phát quá lớn ở phòng trước tầng trệt của ngôi nhà, nên khả năng tiếp cận cứu nạn nhân từ phía mặt đường Quang Trung là không khả thi. Vì vậy, lực lượng đã chọn phương án tiếp cận phía sau, dùng dụng cụ phá dỡ cửa hậu nhà 812 để vào bên trong ngôi nhà; đồng thời triển khai đội hình lên tầng 3 ngôi nhà 810 để qua nhà 812. Trên sân thượng có cửa tôn đóng kín, cán bộ, chiến sĩ phải dùng xà ben cạy cửa để vào bên trong.

Theo Đại tá Lê Xuân Hưng, sở dĩ lực lượng không chọn phá cửa chính ở phía trước để vào bên trong ngôi nhà là vì bên trong nhà là một "biển lửa", nên về mặt nguyên tắc chữa cháy là phải tìm cách tiếp cận làm mát bên trong ngôi nhà để thực hiện công tác cứu người bị nạn trước. Trong vụ cháy này, việc lực lượng xác định tiếp cận từ phía sau và bên trên tầng ba của ngôi nhà 812 là khả thi nhất.

Bà Trần Thị Bích Vân, nhà đối diện phía sau ngôi nhà số 812 kể lại: "Sau khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã dùng kìm bấm phá cửa sau, đưa vòi nước phun vào đám cháy trong nhà. Khi cửa được phá thì khói đen bay ra bịt bùng, lửa cháy lớn, nhưng cảnh sát vẫn lao vào trong xịt nước".

Nói về clip ghi lại hình ảnh lực lượng công an triển khai công tác chữa cháy và CNCH từ phía trước của ngôi nhà số 812 đường Quang Trung được chia sẻ trên mạng, Đại tá Lê Xuân Hưng giãi bày: Đây là mũi thường trực chờ lực lượng phía sau làm mát bên trong ngôi nhà thì mới phá cửa xông vào để cứu người. Tuy nhiên, trong khi chờ thì một số cán bộ, chiến sĩ có một số thao tác thiếu chuyên nghiệp, dẫn đến người xem clip hiểu chưa đúng về lực lượng PCCC và CNCH, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Vì trong thực tế, lực lượng PCCC và CNCH đã triển khai nhiều phương án để chữa cháy và CNCH.

Vừa chữa cháy, vừa tìm kiếm nạn nhân

Đại tá Lê Xuân Hưng cho biết, cùng với nỗ lực triển khai nhanh các mũi tiến công để vào bên trong nhà tìm kiếm cứu người bị nạn, cán bộ, chiến sĩ công an còn tập trung chữa cháy, chống cháy lan. Một nguyên tắc hàng đầu, nhưng đồng thời cũng là lương tâm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH xác định trong thực thi nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu cho việc cứu người bị nạn. Về nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn, bước đầu xác định là do chập điện. Ông Võ Tấn, chủ nhà số 810 cho biết: "Khi lực lượng cảnh sát PCCC đến, tôi dẫn họ lên sân thượng nhà tôi để sang nhà 812 tìm cách cứu người. Họ bất chấp nguy hiểm để cứu người, nhưng rất tiếc là đám cháy quá lớn".

"Cán bộ, chiến sĩ đã cố gắng hết sức mình, lao vào bên trong với nhiệt độ lên đến hàng trăm độ, lửa cháy lớn, khói đen bịt bùng để tìm kiếm người bị nạn. Ai cũng nóng lòng tìm kiếm, cứu người bị nạn. Tuy nhiên, do việc bố trí bên trong ngôi nhà phức tạp, không biết vị trí ở cụ thể của nạn nhân nên lực lượng vừa chữa cháy, vừa tìm kiếm nạn nhân. Đến khi lực lượng tiếp cận được thì các nạn nhân đều bị chết ngạt. Chúng tôi vô cùng đau xót khi không cứu được người bị nạn trong vụ cháy này", Đại tá Lê Xuân Hưng thông tin.

Trao đổi với phóng viên về thông tin dư luận đặt vấn đề vì sao lực lượng chữa cháy không chủ động phun nước ngay sau khi tiếp cận hiện trường vụ cháy ở phía trước nhà (mặt đường Quang Trung), Đại tá Lê Xuân Hưng giải thích: Lúc này chúng tôi chưa xác định được nguồn điện bên trong nhà đã cắt hay chưa nên chưa thể chỉ đạo lực lượng phun nước. Đến khi trinh sát xác định nguồn điện bên trong nhà đã cúp thì anh em mới phun nước.

Còn thông tin chậm phá cửa kính tầng 2 để cứu người thì thế nào, thưa ông?.- Đại tá Lê Xuân Hưng trả lời: Như đề cập ở trên, chúng tôi xác định việc tiếp cận bên trong ngôi nhà để cứu người từ phía sau và trên tầng ba của ngôi nhà 812 là khả thi hơn, nên tập trung cho 2 mũi tiến công này. Khi lực lượng đã vào được bên trong thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo phá cửa kính tầng hai để cùng tham gia tìm kiếm người bị nạn. Rất tiếc là các phương án đều không thể tiếp cận được phòng ngủ của nạn nhân, vì ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Xuân Hưng, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã họp làm rõ một số nội dung mà dư luận quan tâm trong những ngày qua. Với tinh thần cầu thị, đơn vị sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến góp ý của nhân dân, để qua đó rút kinh nghiệm ở một số khâu chưa thực sự chuyên nghiệp; thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, huấn luyện chiến sĩ. Chúng tôi thấu hiểu nỗi bức xúc của dư luận trong vụ hỏa hoạn thương tâm này, nhưng cũng mong người dân có cái nhìn toàn diện, khách quan hơn trong quá trình triển khai công tác chữa cháy và CNCH của lực lượng công an trong vụ việc này.

"Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đã triển khai nhanh đội hình, với nhiều mũi tiếp cận để chữa cháy và CNCH; đồng thời xác định đâu là mũi tiếp cận chính để vào khu vực có người bị nạn một cách nhanh nhất, an toàn nhất sau khi trinh sát hiện trường đám cháy. Tuy nhiên, trong quá trình chờ lực lượng ở phía sau nhà làm mát bên trong ngôi nhà để phá cửa vào bên trong cứu nạn nhân thì một số cán bộ, chiến sĩ ở mặt đường Quang Trung đã có một vài thao tác chưa thật sự chuyên nghiệp, gây ra hiểu nhầm trong quá trình tiếp cận hiện trường vụ cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhất là sau khi người dân xem clip do một số người livestream trên mạng xã hội".

