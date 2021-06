Người kết nối những tấm lòng thiện nguyện

(Báo Quảng Ngãi)- Là người con của xã Long Hiệp (Minh Long), gần 3 năm qua, chị Phan Thị Ánh Ly (35 tuổi) - Chủ nhiệm Nhóm “Gây quỹ từ thiện vì người nghèo” đã tổ chức các chương trình nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn tại các xã trên địa bàn huyện Minh Long.

Hạnh phúc là cho đi

Từ khi bước chân vào Trường Trung cấp Y tế Quảng Ngãi (nay là Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm), cô sinh viên Phan Thị Ánh Ly luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện do trường, lớp tổ chức. Sau khi tốt nghiệp, công tác tại Khoa Dược - Cận lâm sàng, Trung tâm Y tế huyện Minh Long, chị Ly tiếp tục năng nổ tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Chị Phan Thị Ánh Ly thăm hỏi một gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Minh Long. Gần 3 năm qua, biết nơi nào có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, chị Ly lại lặn lội tới tận nơi để tìm hiểu hoàn cảnh rồi vận động, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người và tận tay trao những suất tiền, quà đến những cảnh đời cần giúp đỡ. Để hoạt động thiện nguyện đi vào nền nếp, cuối năm 2018, chị Ly cùng những người bạn cùng mục tiêu đã sáng lập nhóm "Gây quỹ từ thiện vì người nghèo", do chị Ly làm chủ nhiệm, thu hút trên 40 tình nguyện viên tham gia.

Nhóm kêu gọi sự giúp đỡ của những tấm lòng, các nhà hảo tâm chủ yếu thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo. Nhờ đó, các nhà hảo tâm, các hội viên hay những nhà hảo tâm tìm kiếm thông tin, sau đó trực tiếp hoặc thông qua nhóm đến giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Chị Ly chia sẻ: Tôi và các thành viên trong nhóm luôn công khai, rõ ràng về tài chính trong mọi hoạt động. Trong đó có việc đăng danh sách những người đóng góp cho từng trường hợp cụ thể lên tài khoản Facebook cá nhân và của nhóm. Tôi cố gắng “dẫn đường” để nhà hảo tâm đến tận nơi, trao tận tay những món quà, tiền mặt cho những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn... “Đến gặp trực tiếp để cảm được nỗi khó khăn, rồi sự vỡ òa sung sướng khi được giúp đỡ của người nghèo, từ đó niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng mình!”, chị Ly bày tỏ.

Dấu chân trên khắp nẻo đường

Gần 3 năm qua, dấu chân chị Ly đã in trên mọi nẻo đường, các địa phương trong huyện Minh Long, để đến với các địa chỉ khó khăn nhất, động viên người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Những trường hợp được giúp đỡ là cháu Kim Na, ở thôn Gò Chè, xã Long Sơn hay cháu Đinh Thị Mận, sinh ra không có hậu môn, ở thôn An Thanh, xã Thanh An và cháu Phan Bảo Hân, bị bệnh tan máu bẩm sinh, ở thôn Lạc Sơn, xã Long Sơn...

Không chỉ “hướng ngoại”, ngay tại Trung tâm Y tế huyện Minh Long - nơi chị Ly công tác, mỗi tháng một lần, chị cùng với đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Y tế tổ chức nấu cháo, cấp miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Mỗi nồi cháo trị giá khoảng 300 nghìn đồng. Bên cạnh đó, chị Ly và đoàn viên chi đoàn đã đi cấp phát hơn 10 nghìn tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch Covid-19. Với tư cách là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Minh Long, chị Ly đã tích cực cùng với Công đoàn đóng góp hỗ trợ nhiều gia đình đoàn viên khó khăn.

Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Minh Long Đinh Minh Chung cho biết: “Chị Phan Thị Ánh Ly là đoàn viên rất năng nổ, nhiệt tình trong mọi công tác, các phong trào của Đoàn, luôn kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm của chị Ly được mọi người trân quý và một tấm gương sáng để các đoàn viên, thanh niên noi theo”.

Bài, ảnh: ĐÌNH TOÀN