Nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến

(Báo Quảng Ngãi)- Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) có nhiều thay đổi tích cực. Đó là số hồ sơ, TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 tăng mạnh. Điều này vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa thực hiện đúng lộ trình về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Hồ sơ trực tuyến tăng mạnh

Chị V. nhân viên một công ty quảng cáo thường xuyên đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (PVHCC) tỉnh kể: "Công ty thường xuyên phải làm các thủ tục về quảng cáo, khuyến mại nên tôi phải đến nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của tỉnh.

Địa chỉ https://motcua.quangngai.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen là nơi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tổ chức, công dân. Trong đợt dịch bùng phát vừa qua, do hạn chế tiếp xúc, tôi thử thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến (HSTT) và thấy rất thuận tiện. Hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn, nhưng không phải đi lại như trước. Từ đó, tất cả hồ sơ của công ty tôi đều nộp trực tuyến và chờ nhận kết quả từ bưu điện". Trong đợt dịch bùng phát vừa qua, do hạn chế tiếp xúc, tôi thử thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến (HSTT) và thấy rất thuận tiện. Hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn, nhưng không phải đi lại như trước. Từ đó, tất cả hồ sơ của công ty tôi đều nộp trực tuyến và chờ nhận kết quả từ bưu điện".

Việc thay đổi thói quen như chị V. một phần do điều kiện bắt buộc và cũng là lựa chọn của nhiều người trong thời gian gần đây. Theo số liệu tại Trung tâm PVHCC tỉnh, năm 2020, tỷ lệ nộp HSTT gần 16.000 hồ sơ, tăng gấp đôi so với năm 2019. Trong tháng 5.2021, Trung tâm PVHCC tỉnh tiếp nhận và giải quyết 1.558 HSTT.

Khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại và Quảng Ngãi đã có ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, để đảm bảo cho hoạt động giao dịch TTHC phục vụ người dân không bị ngừng trệ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung hướng dẫn và đẩy mạnh việc đăng ký hồ sơ, TTHC qua hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục đã được phê duyệt.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, nhiều sở, ngành có văn bản chỉ đạo các bộ phận được giao giải quyết TTHC tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Hiện tại, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục HSTT với 324 dịch vụ công mức độ 3 và 90 dịch vụ công mức độ 4, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Trung tâm HCC Nguyễn Thanh Hoài cho biết: Tỷ lệ HSTT ngày càng tăng mạnh là tín hiệu vui. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan, đơn vị. Bởi hạ tầng công nghệ thông tin chưa được đồng bộ, tâm lý phần lớn công dân vẫn muốn giao dịch trực tiếp. Cùng với đó là quy định về việc đính kèm HSTT còn cứng nhắc, gây khó khăn cho công dân. Người làm công tác tiếp nhận hồ sơ cũng chưa thực sự tận tình trong việc hướng dẫn công dân. Thậm chí, ở cấp huyện đến nay vẫn "trắng" việc nộp HSTT.

Mặc dù tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng cao trong 2 năm qua, nhưng so với yêu cầu đề ra thì vẫn còn thấp. Tỷ lệ nộp HSTT mới chiếm trên 24% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận của cơ quan, đơn vị. Việc nộp HSTT trong thời gian qua chỉ tập trung ở một số lĩnh vực như thủy sản, thú y, xúc tiến thương mại, thành lập doanh nghiệp, đường bộ, lý lịch tư pháp, việc làm, an toàn lao động.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoài, để tiếp tục nâng cao tỷ lệ nộp HSTT, trong thời gian đến cần phải thay đổi đồng bộ, đặc biệt là cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn công dân nộp HSTT để thay đổi thói quen.

Theo chỉ tiêu đề ra, đến cuối năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 30% hồ trực nộp trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Bài, ảnh: X.THIÊN