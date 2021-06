Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Không ngừng cải tiến dịch vụ

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian gần đây, nhất là kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng.

Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Cách đây tròn 1 năm, PC Quảng Ngãi đã phối hợp với Tổng Công ty Truyền thông (VNPT - MEDIA) để thực hiện thu hộ qua ví điện tử VNPT Pay đối với tiền điện và các dịch vụ điện năng, dịch vụ sau công tơ. Đến nay, việc thu hộ qua ví điện tử VNPT Pay chiếm 0,41% hóa đơn thu qua các hình thức không dùng tiền mặt và chiếm 0,13% hóa đơn toàn công ty.

Nhân viên điện lực khắc phục sự cố mất điện do dông sét tại Trạm biến áp Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi) lúc 21 giờ đêm 5.6.2021. ẢNH: PV Việc triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt thông qua nhiều kênh thanh toán trực tuyến của tổ chức trung gian, ngân hàng và từ năm 2020 đến nay có thêm ví điện tử. Việc phối hợp thu hộ qua ví điện tử VNPT Pay khá đơn giản, dễ thực hiện, nên mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng điện trong việc thanh toán tiền điện, không phải đi lại nhiều lần, mất thời gian đến điện lực. Theo báo cáo của PC Quảng Ngãi, hiện toàn tỉnh có khoảng 52% thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Việc đăng ký thanh toán tiền điện qua ngân hàng, ví điện tử rất đơn giản và được cán bộ PC Quảng Ngãi hỗ trợ tối đa. Việc triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt thông qua nhiều kênh thanh toán trực tuyến của tổ chức trung gian, ngân hàng và từ năm 2020 đến nay có thêm ví điện tử. Việc phối hợp thu hộ qua ví điện tử VNPT Pay khá đơn giản, dễ thực hiện, nên mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng điện trong việc thanh toán tiền điện, không phải đi lại nhiều lần, mất thời gian đến điện lực. Theo báo cáo của PC Quảng Ngãi, hiện toàn tỉnh có khoảng 52% thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Việc đăng ký thanh toán tiền điện qua ngân hàng, ví điện tử rất đơn giản và được cán bộ PC Quảng Ngãi hỗ trợ tối đa.

Giảm tiền điện đợt 3 ngay trong tháng 7, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến tháng 12.2021. Các đối tượng được hỗ trợ gồm: Các cơ sở lưu trú du lịch chuyển từ giá kinh doanh sang giá sản xuất; giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 không thu phí; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. Ước tổng số tiền giảm khoảng 1.500 tỷ đồng. Trước đó, năm 2020, EVN đã thực hiện 2 đợt giảm giá tiền điện, với tổng số tiền 12.300 tỷ đồng (theo chỉ đạo của EVN đối với các đơn vị trực thuộc). Xử lý sự cố nhanh chóng, kịp thời

Hiện nay, do tình hình nắng nóng gia tăng, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến ở một số thời điểm trong ngày, cộng với tình trạng mưa to kèm theo dông sét đã ảnh hưởng đến sự cấp điện ổn định. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, khi khách hàng phản ánh, ngành điện đã kịp thời chỉ đạo xử lý, cấp điện an toàn, ổn định lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Đơn cử như vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 5.6, dông sét đã làm cháy 1 biến áp công suất 400kV tại trạm biến áp Nghĩa Phú, ở thôn 6, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi). Sự cố này khiến 49 hộ dân bị mất điện. Nhận được thông tin, PC Quảng Ngãi đã huy động lực lượng xuống hiện trường ngay và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng khôi phục sự cố. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, PC Quảng Ngãi đã hoàn thành việc khắc phục, đóng điện trở lại cho người dân.

Trong những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua, hàng chục trạm biến áp trong nội ô TP.Quảng Ngãi đã quá tải, gây mất điện nhiều khu vực. PC Quảng Ngãi đã khảo sát nguyên nhân và triển khai biện pháp khắc phục ổn định, bằng cách nâng công suất trạm biến áp, xử lý các điểm xung yếu, phát quang hành lang tuyến. Một vài điểm dân cư còn được ngành điện chuyển công - tơ từ vùng điện quá tải đến vị trí điện ổn định. Chị Nguyễn Thị Hòa, ở tổ dân phố 1, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi), cho biết: "Sau nhiều đêm liên tiếp xảy ra sự cố mất điện, tôi đã gọi vào tổng đài 19001909 phản ánh. Sau khi tiếp nhận thông tin, Điện lực thành phố đã xuống tận nơi kiểm tra hiện trường và chuyển công - tơ điện đến vị trí gần nhà hơn. Thời gian xử lý trong ngày và gia đình tôi đã sử dụng điện ổn định, không còn xảy ra mất điện như trước nữa".

THANH NHỊ