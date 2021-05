Thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

(Baoquangngai.vn)- Quảng Ngãi không phải là tâm dịch Covid-19 nhưng nguy cơ dịch bùng phát rất cao. Toàn tỉnh đang tổng lực để ngăn đợt dịch lần 4 lây lan rộng. Các lực lượng trên tuyến đầu lại căng mình chống dịch. Bất kể thời gian, thời tiết, công việc vất vả, nguy cơ lây nhiễm cao nhưng tất cả đều mong dịch sớm qua nhanh để cuộc sống bình yên trở lại với mọi nhà.

Gần 500 người trên tuyến đầu phòng dịch Covid-19 đang được huy động đảm nhận nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra y tế và khu cách ly tập trung. Họ vẫn ngày đêm miệt mài làm việc vì mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh.

Y tế dự phòng làm việc hết công suất

Trong thời điểm cả nước căng mình chống dịch COVID-19, lực lượng cán bộ, nhân viên Y tế từ cơ sở đến tuyến tỉnh lại tiếp tục xông pha cùng các lực lượng ra trận tuyến. Thần tốc truy vết, chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân Covid-19, người cách ly liên tục nhiều ngày qua.

Nhận thông tin về trường hợp có ca bệnh Covid-19 đã từng đến dự đám cưới tại địa bàn phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ. Những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch lại tức tốc lên đường. Giữa cái nắng chói chang của tháng 5, trong trang phục phòng dịch, điều dưỡng Huỳnh Thị Minh Nguyệt và đồng nghiệp phải nhanh chóng truy vết tất cả các F1, F2 có liên quan để kiểm soát nguồn lây tại cộng đồng.

Y tế cơ sở thần tốc truy vết với quyết tâm không bỏ sót mầm bệnh ngoài cộng đồng

Thông tin cần truy vết được gửi về trong đêm, Trạm Y tế phường Phổ Quang (Đức Phổ) đã phải làm việc không ngừng nghỉ để kết nối liên lạc, truy vết và lập danh sách liên quan. Đến sáng hôm sau, người đã mệt vì thức trắng đêm, nhưng các cán bộ y tế phường vẫn tích cực đi truy vết với quyết tâm không bỏ sót bất cứ nguy cơ nào ngoài cộng đồng.

Điều dưỡng Huỳnh Thị Minh Nguyệt chia sẻ: Giữa lúc bùng phát dịch, mặc bộ đồ này mình cảm thấy rất là khó chịu vì thời tiết nóng. Nhưng mình vẫn phải làm thôi vì mặc như vầy thì sẽ an toàn cho mình và cho cộng đồng cùng phòng chống Covid.

Thời điểm này, lực lượng y tế tuyến cơ sở phải gồng mình cùng các lực lượng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ tránh nguồn lây phát tán rộng. Tại xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi- nơi từng ghi nhận ca mắc Covid-19, khi kết thúc nhiệm vụ truy vết và phong tỏa, các anh, chị lại tiếp tục tham gia tổ giám sát Covid cộng đồng để tuyên tuyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng dịch an toàn và không hoang mang.

Điều dưỡng Phạm Kim Thanh- Phó Trưởng Trạm Y tế xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi chia sẻ: Y tế cơ sở phải liên tục đi tuyên truyền để người dân yên tâm, không hoang mang về dịch bệnh. Dù đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở khu vực xóm Vĩnh Long, nhưng không thể vì thế mà chủ quan, lơ là. Bất cứ lúc nào người dân nhờ hỗ trợ y tế, hay tư vấn phòng dịch, chúng tôi đều có mặt, dù đó là ngày hay đêm.

Cán bộ y tế cơ sở thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho người dân

Dịch Covid-19 vẫn trong thời điểm bùng phát mạnh ở nhiều nơi. Nhiệm vụ của những chiến sĩ áo trắng vẫn còn lắm gian nan. Bác sĩ Hồ Minh Nên- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Thời điểm cả nước chống dịch Covid-19, công suất làm việc của hệ thống y tế dự phòng từ tỉnh đến huyện tăng lên từ 150-200%. Bởi lẽ, phải nhanh chóng, thần tốc, truy vết tất cả những người về từ vùng dịch và thông tin liên quan đến các ca bệnh. Vì vậy, anh em hệ thống y tế dự phòng cả tỉnh phải nỗ lực hết mình để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả và đảm bảo sức khỏe cho nhân dân tỉnh nhà.

Đồng lòng chống dịch vì bình an của mọi nhà

Toàn tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện cách ly y tế gần 400 trường hợp tại 6 cơ sở cách ly tập trung. Đã là cách ly tập trung thì nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tất cả từ ăn uống, các điều kiện phục vụ sinh hoạt hằng ngày đều do các cán bộ, nhân viên của đơn vị đảm nhiệm. Định kì 2 lần/ ngày, các cán bộ, nhân viên khu cách ly đến kiểm tra thân nhiệt và theo dõi sức khỏe cho từng người. Những trường hợp có triệu chứng phải nhanh chóng báo cho bác sĩ để cách ly và theo dõi điều trị.

Tất cả các trường hợp cách ly tập trung đều có yếu tố dịch tễ rất cao, nguy cơ lây nhiễm là có thể nếu người cách ly mang mầm bệnh. Thế nhưng, bằng trách nhiệm của mình, những người làm nhiệm vụ luôn cố gắng hoàn thành trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh.

Những suất ăn do các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 887 tự tay chuẩn bị, đưa vào khu cách ly

Các lực lượng không chỉ tham gia phòng dịch tuyến đầu mà còn đảm nhận phần việc hậu cần tại các khu cách ly tập trung. Những suất ăn đủ dinh dưỡng được các anh chuẩn bị chu đáo. Thực đơn cũng được thay đổi theo ngày để phong phú món ăn và đảm bảo sức khỏe cho người cách ly.

Thượng tá Nguyễn Duy Dung- Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 887, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Tất cả người cách ly tại Trung đoàn đều do lực lượng quân đội đảm nhận. Các thành viên trong tổ hậu cần được phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện, đảm bảo an toàn cách ly và sự hài lòng để người cách ly yên tâm thực hiện quy định phòng dịch.

Hiện 5 chốt kiểm tra y tế ở các cửa ngõ vào tỉnh đang hoạt động dưới thời tiết nắng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến trên 40 độ C. Nhựa đường trên tuyến Quốc lộ 1 bốc hơi nóng khiến bỏng rát cả người. Thế nhưng, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra y tế vẫn túc trực 24/24 giờ để kiểm soát lượng người ra vào tỉnh. Không chủ quan, lơ là với bất kì yếu tố nguy cơ nào mang mầm bệnh xâm nhập vào tỉnh.

Các lực lượng trực chốt y tế phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng trong thời gian dài vì nhiệm vụ chung phòng, chống dịch

Mỗi chốt kiểm tra y tế đủ các thành viên gồm: lực lượng công an, quân đội, thanh tra giao thông và nhân viên y tế. Mỗi người một nhiệm vụ, một vất vả riêng. Nhiều trường hợp ca trực phải kéo dài hơn khi phát hiện yếu tố nguy cơ cần cách ly tập trung.

Đại úy Đỗ Thành Đạt- Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Trời này đứng ngoài đường để chặn xe thì rất nóng bức, nhưng phải nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thấy mình vẫn đỡ vất vả hơn nhiều so với các nhân viên y tế làm việc tại chốt. Họ phải khoác trên mình bộ đồ phòng dịch trong nhiều giờ liền dưới cái nắng mùa hè quả là bức bối, khó chịu. Mỗi người một nhiệm vụ và có cảm nhận về sự vất vả khác nhau, nhưng tất cả đang luôn hết mình vì mục tiêu chung là phòng dịch an toàn.

Lực lượng tuyến đầu luôn phải đối diện với nhiều gian nan, thậm chí nguy cơ lây nhiễm cao. Nhưng tất cả đều mong muốn góp sức để mau chóng đẩy lùi dịch bệnh, mọi nhà đều an yên.

Bài, ảnh: Thanh Phương