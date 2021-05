Chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(Báo Quảng Ngãi)- Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở những xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), TX.Đức Phổ hiện đang tập trung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Người dân tích cực hưởng ứng

Ở tổ dân phố (TDP) Nho Lâm, phường Phổ Hoà (TX.Đức Phổ), phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu lan tỏa trong toàn dân. Các hộ dân tích cực di dời chuồng trại, xây dựng tường rào cổng ngõ, trồng cây xanh hai bên đường... Người dân đã trồng hoa và hơn 5.000 cây xanh ở tất cả các tuyến đường trong TDP. Ngoài kinh phí do Nhà nước hỗ trợ, người dân TDP Nho Lâm đã đóng góp gần 1,4 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ở TDP có 13 hộ gia đình chuyển đổi, cải tạo vườn tạp để trồng cau, dừa xiêm lùn, mít Thái, qua đó giúp khai thác hiệu quả diện tích đất vườn đồi, nâng cao thu nhập cho các hộ dân.

Đường nông thôn ở tổ dân phố Nho Lâm, phường Phổ Hoà (TX.Đức Phổ) khang trang, sạch đẹp. Bà Huỳnh Thị Ẩn, ở TDP Nho Lâm chia sẻ: Xây dựng NTM kiểu mẫu nhằm mục đích đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Do vậy, các hộ gia đình tích cực trồng cây, hiến đất, đóng góp ngày công... mỗi người một tay chung sức xây dựng thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu. Bà Huỳnh Thị Ẩn, ở TDP Nho Lâm chia sẻ: Xây dựng NTM kiểu mẫu nhằm mục đích đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Do vậy, các hộ gia đình tích cực trồng cây, hiến đất, đóng góp ngày công... mỗi người một tay chung sức xây dựng thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu.

"Nhờ đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, diện mạo nông thôn ở TDP Nho Lâm có sự thay đổi rõ nét, nhất là ý thức, tinh thần tự nguyện, tự giác của từng hộ dân được nâng lên, đời sống của nhiều hộ dân được cải thiện. Tổ dân phố Nho Lâm đã được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu", Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Hòa Nguyễn Công Trí cho biết.

Chú trọng chất lượng, không chạy theo phong trào

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đang được nhân rộng trên địa bàn TX.Đức Phổ. Ngay từ đầu, TX.Đức Phổ đã định hướng xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu thực chất, bền vững trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, góp phần giữ vững xã NTM và xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu ở các thôn, TDP.

Từ năm 2019 đến nay, tổng số vốn đầu tư triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu điểm tại 4 thôn, TDP trên địa bàn TX.Đức Phổ là hơn 6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng. Các thôn, TDP được chọn làm điểm là: Nho Lâm (phường Phổ Hòa); An Thạch (xã Phổ An); Nga Mân (xã Phổ Cường) và Thiệp Sơn (xã Phổ Thuận). Trong đó, TDP Nho Lâm và thôn An Thạch đã được công nhận là khu dân cư NTM kiểu mẫu; hai thôn còn lại phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong năm 2021.

Theo Phó Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Võ Minh Vương, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu là hướng đi đúng, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện chương trình thường xuyên, liên tục, chú trọng chất lượng, làm đến đâu chắc đến đó. Từ nay đến năm 2025, TX.Đức Phổ tiếp tục triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại 10 - 15 khu dân cư của các xã đã về đích NTM, để làm đòn bẩy xây dựng các xã NTM nâng cao.

Bài, ảnh: TRUNG ÂN