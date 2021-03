Công ty CP Đường Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

(Baoquangngai.vn)- Ngày 5.3, Công ty CP Đường Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Người lao động lần thứ XIV - năm 2021 nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động năm 2020 và đưa ra kế hoạch, chiến lược triển khai cho năm 2021.

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi đối mặt với sự bùng phát của dịch COVID-19, thiên tai bão lũ và làn sóng đường Thái Lan giá rẻ tràn vào Việt Nam sau Hiệp định ATIGA. Do vậy, mức tăng trưởng chưa đạt dự kiến đầu năm, lợi nhuận trước thuế TNDN là 1.266 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2019. Nộp Ngân sách 869 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2019.

Với những cố gắng, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2020, Công ty CP Đường Quảng Ngãi được xếp hạng thứ 171/500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, xếp hạng thứ 71/500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Cùng với đó là nhiều chứng nhận, giải thưởng uy tín: TOP 100 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA; Thương hiệu QNS được xếp trong TOP 50 thương hiệu Việt Nam dẫn đầu năm 2020 do Forbes Việt Nam công bố; TOP 10 sản phẩm vàng Việt Nam;... Các sản phẩm của Công ty gồm Đường kính trắng RS, Sữa đậu nành Vinasoy, Bánh kẹo Biscafun, Nước khoáng Thạch Bích được công nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do Người tiêu dùng bình chọn.

Quang cảnh Hội nghị Người lao động lần thứ XIV

Tổng số lao động làm việc trong Công ty đến cuối năm 2020 là 3.970 người với mức thu nhập bình quân năm 2020 là 12 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 2% so với năm 2019. Bên cạnh các khoản chi trợ cấp cho người lao động theo quy định, Công ty đã huy động từ các nguồn quỹ nội bộ với số tiền trên 13,4 tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi, trợ cấp đối với 2.451 người lao động gặp khó khăn, có thu nhập thấp; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 30 ngôi nhà cho 30 lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm qua, Công ty cũng đã huy động CNLĐ đóng góp từ thu nhập và các nguồn khác của Công ty với số tiền trên 15 tỷ đồng để ủng hộ các quỹ xã hội, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học của tỉnh, Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.

Trước những khó khăn, thách thức và cơ hội mới, năm 2021, Công ty CP Đường Quảng Ngãi đề ra mục tiêu tổng giá trị sản phẩm hàng hoá dịch vụ là 8.400 tỷ đồng; lợi nhận trước thuế TNDN là 1.100 tỷ đồng. Tại hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể người lao động đoàn kết, nhất trí, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, "Vì sự phát triển bền vững của công ty, vì việc làm và đời sống của người lao động".

T. Nhàn