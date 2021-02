Mong Tết đoàn viên

(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày tháng Chạp, trẻ con lại mong ngóng cha mẹ đi làm ăn xa về quê sum vầy, vui Tết. Song, kinh tế khó khăn, nhiều người tha hương đành "kết nối" với gia đình ở quê qua điện thoại.

Tại xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi), hầu như lao động trẻ đều mưu sinh nơi đất khách quê người, gửi con cho người thân, cha mẹ già chăm sóc. Trong căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Thủy, ở thôn Bình Tây đợi cháu ruột là Nguyễn Công Tuấn, học lớp 10 Trường THPT Chu Văn An (Tư Nghĩa) đi học về để cùng ăn cơm trưa. Tuấn là con của em trai bà Thủy, hiện đang làm việc ở TP.Hồ Chí Minh.

Bà Thủy cho biết: “Từ lúc ba mẹ cháu Tuấn vào TP.Hồ Chí Minh kiếm sống thì gửi hai đứa con cho tôi chăm sóc. Mấy năm nay, cháu lớn cũng vào TP.Hồ Chí Minh học nên ở nhà chỉ còn Tuấn sống cùng tôi. Vậy nên, dù cháu có về muộn tôi cũng đợi về ăn cùng cho vui”.

Ông Nguyễn Tấn Do, ở xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) cùng cháu nội mong Tết sum vầy cùng người thân đang làm việc ở TP.Hồ Chí Minh. Đã 4 năm nay, mẹ Tuấn bị bệnh nặng phải ở lại bệnh viện thường xuyên để chữa trị. Đồng nghĩa với bốn cái Tết Tuấn không được sum vầy cùng ba mẹ và anh trai. Thương cháu, bà Thủy chắt chiu từng đồng từ tiền bán sào bắp để may cho cháu bộ quần áo mới đón Tết. Bà Thủy tâm sự: Nhiều lần gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mẹ, nhưng Tuấn không dám đề cập đến việc Tết năm nay có về quê đón Tết cùng không. Bởi Tuấn sợ nghe câu trả lời là do bệnh mẹ nặng, không thể về. Thế là lại thêm cái Tết không đầy đủ thành viên...". Đã 4 năm nay, mẹ Tuấn bị bệnh nặng phải ở lại bệnh viện thường xuyên để chữa trị. Đồng nghĩa với bốn cái Tết Tuấn không được sum vầy cùng ba mẹ và anh trai. Thương cháu, bà Thủy chắt chiu từng đồng từ tiền bán sào bắp để may cho cháu bộ quần áo mới đón Tết. Bà Thủy tâm sự: Nhiều lần gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mẹ, nhưng Tuấn không dám đề cập đến việc Tết năm nay có về quê đón Tết cùng không. Bởi Tuấn sợ nghe câu trả lời là do bệnh mẹ nặng, không thể về. Thế là lại thêm cái Tết không đầy đủ thành viên...".

Cách nhà bà Thủy vài ba căn, gia đình ông Nguyễn Tấn Do cũng mong ngóng từng ngày đợi con trai về nhà đón Tết. Nhiều năm nay, con trai ông Do là anh Nguyễn Công Da vào TP.Hồ Chí Minh kiếm sống, gửi con đang học lớp 5 cho ông bà nội trông nom. Công việc của anh Da không ổn định, thu nhập bấp bênh. Đặc biệt, năm nay dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề, việc kiếm tiền càng khó hơn nên ông Do tự lo cho cháu nội.

“Mới gọi điện thoại vào hỏi ba cháu Khoa bao giờ về, thì nó bảo năm nay sợ không có tiền về quê ăn Tết. Tôi nói, khó mấy cũng ráng về đón Tết cùng gia đình, thiếu tiền mua vé thì tôi gửi vào”, ông Do trải lòng. Không những vậy, vợ chồng ông Do còn lo cho hai đứa cháu nội hiện đang học lớp 10 và đại học, là con của người con trai lớn đã qua đời năm 2019. Vì vậy, dù tuổi đã cao, ông Do vẫn cần mẫn làm lụng để có tiền trang trải, lo cho các cháu ăn học.

Trưởng thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà Nguyễn Văn Hóa cho biết: Thôn có 320 hộ, thì có hơn 70% người đi vào nam làm công nhân, chạy xe ôm, buôn bán dạo... với hy vọng kiếm thêm tiền lo cho các con của mình. Dẫu điều kiện kinh tế khó khăn, song ai cũng cố gắng đoàn viên dịp Tết cùng gia đình. Nhưng cũng có nhiều gia đình quá khó khăn đành chịu cảnh đón Tết xa quê, "gặp nhau" qua điện thoại.

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG