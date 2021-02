Lượng người về Lý Sơn đón Tết giảm 50% so với năm trước

(Baoquangngai.vn)- Ông Huỳnh Công Trí- Giám đốc Ban Quản lý cảng Lý Sơn cho biết, từ 20 tháng Chạp đến nay, mới chỉ có khoảng hơn 3.000 lượt người mua vé ra đảo Lý Sơn đón Tết Tân Sửu 2021, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Ban Quản lý cảng Lý Sơn, Tết Nguyên đán năm trước, từ 20 tháng Chạp đến 30 Tết, Lý Sơn đón khoảng 7.200 lượt người ra đảo đón Tết. Hầu hết hành khách ra đảo thời điểm này đều là những người dân Lý Sơn đi làm ăn ở các địa phương khác, trở về sum họp, đón Tết cùng gia đình.

Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Nhiều người dân Lý Sơn không thể về quê đón Tết, nên số hành khách ra đảo vào thời gian giáp Tết giảm mạnh so với nhiều năm.

Lượng khách về Lý Sơn đón Tết giảm nhiều so với những năm trước

“Năm trước, mỗi ngày có khoảng 10 - 12 chuyến tàu xuất bến từ cảng Sa Kỳ để vận chuyển khành khách ra Lý Sơn, với số lượng hành khách khoảng 700 khách/ngày. Tuy nhiên, năm nay, mỗi ngày chỉ có khoảng 3 - 4 chuyến tàu chở khách từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn với số lượng hành khách khoảng 200 - 300 khách/ ngày. Cá biệt, ngày 7.2 (tức ngày 26 tháng Chạp) vận chuyển được hơn 500 hành khách”- ông Huỳnh Công trí cho biết thêm.

Để kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ đã yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhà ga. Đồng thời, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt đối với tất cả trường hợp hành khách trước khi lên tàu ra đảo Lý Sơn.

Chốt kiểm tra y tế tại Cảng Sa Kỳ Mỗi ngày có 2-3 chuyến tàu chở hàng hóa ra Lý Sơn để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân trên đảo

Để vận chuyển hàng hóa phục vụ Tết ra đảo, mỗi ngày có khoảng từ 2 - 3 chuyến tàu chở bánh kẹo, hoa quả, hoa Tết… từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn. Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Lê Văn Ninh cho biết: Nhìn chung, năm nay do điều kiện thời tiết thuận lợi, tàu vận chuyển liên tục nên hàng hóa rất dồi dào, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của bà con. Tuy nhiên, sức mua giảm khoảng 20 - 30% so với năm ngoái. Nguyên nhân có lẽ do dịch Covid-19 và bão đã ảnh hưởng ít nhiều đến kinh tế của bà con.

Huyện Lý Sơn cũng đã hủy các hoạt động văn nghệ chào đón năm mới và các sự kiện, lễ hội tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

PV-CTV