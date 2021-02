Dũng cảm cứu người giữa sóng dữ

Đuối nước khi đi bắt ốc, hai người tử vong Sáng 19.2, tại thôn An Thạch, xã Phổ An (TX.Đức Phổ) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là anh N.T.Đ (1995), trú tại xã Phổ An và anh N.X.V (1989), trú tại xã Đức Tân (Mộ Đức). Nguyên nhân vụ đuối nước là do cả hai đi bắt ốc tại sông Thoa, không may bị sẩy chân vào khu vực nước sâu. MINH ANH