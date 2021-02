Điện lưới quốc gia ở Lý Sơn: Bừng sáng đảo tiền tiêu

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021 là năm thứ 7 huyện Lý Sơn có điện lưới quốc gia. Đối với người dân Lý Sơn, điện lưới quốc gia được kéo ra đảo là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực du lịch - dịch vụ và xây dựng nông thôn mới...

Người dân “đổi đời”

Năm 2014, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam) đã đầu tư 678 tỷ đồng thực hiện dự án cấp điện cho đảo Lý Sơn từ lưới điện quốc gia. Tháng 9 năm ấy, trước khi Lý Sơn bước vào mùa biển động, dự án đã hoàn thành với hơn 30km đường dây cáp ngầm xuyên biển.

Bảo dưỡng lưới điện quốc gia trên đảo Lý Sơn. Ngày đóng điện, hơn 22.000 người dân trên đảo rất phấn khởi, bởi cuộc sống của họ từ đây sẽ không còn cảnh "điện diezel" chập chờn chỉ phục vụ ánh sáng sinh hoạt, mà lại đêm có đêm không. Cũng từ ngày ấy, cuộc sống của người dân đất đảo "mở" sang một hướng mới: Không chỉ trồng hành tỏi, đánh bắt hải sản, mà bắt đầu tiếp cận với làm kinh tế du lịch, dịch vụ.

Hôm nay, sau 7 năm kể từ ngày có điện, đất đảo đã đổi thay đến ngỡ ngàng... Trên địa bàn huyện hiện có khoảng 200 cơ sở kinh doanh lưu trú phục vụ khách du lịch; trong đó, có những khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao. Hệ thống xe ô tô điện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch. Các tuyến đường giao thông, với điện chiếu sáng khang trang, hiện đại, biến "đêm thành ngày", hòa mình vào dòng chảy của du lịch thời mở cửa. Nhiều gia đình trước đây kinh tế bấp bênh vì cây hành, cây tỏi lúc được, lúc mất, nay đã khấm khá lên nhờ chuyển hướng sang hoạt động trong "ngành công nghiệp không khói". Nhiều thời điểm sôi động, Lý Sơn sầm uất không khác gì những thành phố du lịch trong nước.

“Giá trị không gì so sánh được”

Năm 2020, huyện Lý Sơn chính thức đề nghị trung ương công nhận là huyện nông thôn mới. Đây cũng là địa phương đứng đầu của tỉnh về tỷ lệ người dân được dùng điện lưới quốc gia cách đây từ nhiều năm trước. Hệ thống điện lưới trên đảo cũng được xếp vào diện tiên tiến bậc nhất Việt Nam, vì được Tổng Công ty Điện lực miền Trung đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hiện sản lượng điện thương phẩm ở đảo tăng gấp khoảng 20 lần so với 5 năm trước, giá bán điện bình quân bằng với giá điện trong đất liền. Việc được hưởng giá điện ấy đã giúp người dân Lý Sơn giảm bớt khó khăn, từng bước làm giàu và yên tâm bám biển, góp phần giữ vững biên giới biển đảo của Tổ quốc. Có điện, ngành dịch vụ đóng tàu, hậu cần nghề cá cũng phát triển mạnh, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân.

Riêng đối với công tác an ninh - quốc phòng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lý Sơn Hồ Ngọc Hiên nhận định: "Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh biển đảo, điện lưới quốc gia có giá trị không gì so sánh được".

Trò chuyện dịp xuân Tân Sửu về định hướng phát triển kinh tế của huyện, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt chia sẻ: "Huyện Lý Sơn xác định trọng tâm phát triển kinh tế vẫn là du lịch, dịch vụ, thương mại. Có thể trước mắt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khả năng tăng trưởng sẽ chững lại, song về lâu dài, đây vẫn là ngành kinh tế chiến lược. Thật sự, có điện lưới quốc gia, dịch vụ du lịch ở đảo được đầu tư đạt chất lượng như những vùng miền du lịch khác. Trong quá trình xây dựng huyện đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, thì điều lo lắng nhất là tiêu chí về điện. Thế nhưng, nhờ sự đầu tư của Tổng Công ty Điện lực miền Trung mà tiêu chí này đã hoàn thành trước tiên".

Bài, ảnh: THANH NHỊ