Triển khai chương trình truyền thông giảm thiểu tác hại của bom mìn năm 2021

(Baoquangngai.vn)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Văn phòng Điều phối dự án “Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh” tại Quảng Trị (Dự án RENEW) tổ chức lễ kí kết chương trình truyền thông giảm thiểu tác hại của bom mìn năm 2021 và thăm tặng quà nạn nhân bị tác hại của bom mìn sau chiến tranh tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi là một trong 4 địa phương cùng với Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị nằm trong vùng Dự án “Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi với nạn nhân bom mìn” giai đoạn từ năm 2017 do Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế tài trợ. Vì vậy, Dự án RENEW cùng với Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi có chung mục tiêu, sứ mệnh, cùng đồng hành triển khai các hoạt động truyền thông giảm thiểu tác động bom mìn cho công động.

Chương trình truyền thông giảm thiểu tác hại của bom mìn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Văn phòng Điều phối Dự án RENEW tại Quảng Trị với nguồn hỗ trợ từ Cơ quan Viện trợ Ireland (IA)- Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, triển khai trên địa bàn huyện Ba Tơ và Nghĩa Hành.

Lễ ký kết chương trình truyền thông giảm thiểu tác hại của bom mìn năm 2021

Trong năm 2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng BQL Dự án RENEW dự kiến triển khai các hoạt động truyền thông tại 2 huyện Ba Tơ và Nghĩa Hành, với mục tiêu nâng cao nhận thức của trẻ em và người lớn về hiểm hoạ bom, mìn và trang bị hành vi an toàn; giảm thiểu tai nạn do bom, mìn gây ra thông qua việc duy trì mạng lưới báo cáo thông tin phát hiện bom, mìn tại cộng đồng và triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về nguy cơ bom, mìn cho người dân, giúp thu thập thông tin phát hiện bom, mìn tại cộng đồng để chuyển đến cơ quan chức năng xử lý an toàn.

Tiếp tục chuỗi hoạt động, Dự án RENEW sẽ triển khai các hoạt động truyền thông tại các trường học, khu dân cư trên địa bàn thông qua các buổi sinh hoạt, các em được tham gia các hoạt động, các trò chơi, các hoạt động tìm hiểu về tác hại của bom mìn thông qua các hình thức sân khấu hóa, rung chuông vàng,..nhằm giáo dục cho thanh thiếu niên, các em học sinh tìm hiểu về lịch sử quê hương đất nước, về tác động của bom mìn và cách phòng tránh.

Đây là chương trình phù hợp với thực tế, nhằm tăng cường công tác giáo dục, truyền thông về tác hại của bom mìn trong cộng đồng dân cư và trường học, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, về kinh tế -xã hội do bom mìn sau chiến tranh cho người dân và các em học sinh.

Cũng trong dịp này, nhằm hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra, những người bạn của dự án RENEW cùng với Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm và tặng quà cho người dân xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi.

Phần quà trị giá 10.000 USD (tương đương 230 triệu đồng) gồm 50 suất quà cho những hộ gia đình là nạn nhân của bom mìn, chất độc da cam, những hộ có người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Tịnh Khê và 04 bộ máy vi tính cho trường THCS Võ Bẩm, xã Tịnh Khê.

Đây là những phần quà vô cùng ý nghĩa của Dự án RENEW và những người bạn, giúp người dân nơi đây khắc phục hậu quả sau bão lũ và có một cái tết đầm ấm hơn.

M.V.L