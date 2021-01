Không lơ là trong phòng cháy

(Báo Quảng Ngãi)- Cuối năm là thời điểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại tập trung khối lượng lớn hàng hóa để phục vụ thị trường Tết, nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Do đó, cần phải tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Nhân viên Siêu thị Big C Go Quảng Ngãi (TP.Quảng Ngãi) diễn tập phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: PV Trưởng Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi Phan Xuân Hoanh cho biết: Công tác PCCC ở chợ luôn được quan tâm, nhất là dịp cuối năm. Vào thời điểm này, các tiểu thương nhập nhiều hàng hóa nên công tác PCCC được đặt lên hàng đầu. Ngoài việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương chú trọng phòng, chống cháy, nổ, ban quản lý chợ phối hợp với Cảnh sát PCCC kiểm tra việc chấp hành các quy định PCCC của các tiểu thương, yêu cầu không được đốt nhang, xông trầm hương trong các quầy sạp; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân cần mạnh dạn tố giác các chủ sạp hàng không chấp hành các quy định về PCCC... Trưởng Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi Phan Xuân Hoanh cho biết: Công tác PCCC ở chợ luôn được quan tâm, nhất là dịp cuối năm. Vào thời điểm này, các tiểu thương nhập nhiều hàng hóa nên công tác PCCC được đặt lên hàng đầu. Ngoài việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương chú trọng phòng, chống cháy, nổ, ban quản lý chợ phối hợp với Cảnh sát PCCC kiểm tra việc chấp hành các quy định PCCC của các tiểu thương, yêu cầu không được đốt nhang, xông trầm hương trong các quầy sạp; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân cần mạnh dạn tố giác các chủ sạp hàng không chấp hành các quy định về PCCC...

Những ngày cận Tết, không chỉ các chợ, siêu thị có nguy cơ cháy, nổ cao, mà nhiều cửa hàng tạp hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí... cũng có nguy cơ cao về cháy, nổ. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở kinh doanh, hộ gia đình chủ quan, thiếu kiến thức về an toàn PCCC. Ý thức sử dụng hệ thống điện của các chủ cơ sở sản xuất và người dân chưa cao nên ở nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu vui chơi giải trí và trong từng hộ gia đình thường xảy ra hiện tượng quá tải, nguy cơ cháy nổ là rất lớn. Việc thắp nhang, đốt vàng mã của nhiều hộ gia đình, hộ kinh doanh cũng là một nguy cơ dẫn đến cháy, nhất là việc thắp nhang thờ cúng trong những ngày Tết...

Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 68 vụ cháy, nổ. Trong đó, xảy ra ở địa bàn đô thị 25 vụ, địa bàn nông thôn 38 vụ. Các vụ cháy, nổ làm chết 3 người, bị thương 12 người, thiệt hại về kinh tế hơn 33,7 tỷ đồng, 39ha keo, bạch đàn và 4ha mía. Điều đáng nói là, trong số các vụ cháy nổ nói trên có 6 vụ cháy cơ sở sản xuất, 1 vụ cháy quán bar, 2 vụ cháy chợ...

Nguyên nhân của các vụ cháy, nổ nói trên là do chưa nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn PCCC; lơ là trong việc sử dụng điện và các thiết bị điện, chất dễ cháy, nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt... Để đề phòng cháy, nổ trong dịp trước, trong và sau Tết, người dân nên chú ý đến việc sử dụng các thiệt bị điện, gas... Khi sử dụng lửa, điện phải có khoảng cách an toàn, có người trông coi và khi không dùng đến thì phải tắt các thiết bị.

Đối với các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư hay nhà cao tầng tuyệt đối không thắp nhang, đốt vàng mã. Các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cần trang bị các phương tiện PCCC tại chỗ như báo cháy tự động, máy bơm, hầm chứa nước...

BÁ SƠN