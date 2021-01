Khi lời hứa được thực hiện...

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư (TĐC), di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động của Khu Xử lý rác sinh hoạt tập trung xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa), các địa phương, đơn vị liên quan đã quyết tâm vượt mọi khó khăn, đảm bảo đúng cam kết mà tỉnh đã đặt ra là phải hoàn thành trước ngày 31.12.2020.

Đảm bảo các mốc thời gian

Thực hiện chính sách TĐC cho người dân bị ảnh hưởng bởi Khu Xử lý rác sinh hoạt tập trung xã Nghĩa Kỳ, tỉnh đã đồng ý cho 2 huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành đầu tư các khu TĐC theo lệnh khẩn cấp. Trong đó, huyện Tư Nghĩa đầu tư khu TĐC An Hội Nam 2, tổng vốn 75 tỷ đồng, quy mô hơn 140 lô đất nền; huyện Nghĩa Hành đầu tư 2 khu TĐC là Hành Dũng và Hành Thuận, quy mô 100 lô đất nền (hiện đang tiếp tục bổ sung, mở rộng). Đến nay, khu TĐC An Hội Nam 2 đã hoàn thành tất các hạng mục theo thiết kế, đủ điều kiện để tổ chức bàn giao cho người dân. Còn 2 khu TĐC Hành Dũng, Hành Thuận đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị di dời các hộ dân nằm trong phạm vi dưới 500m, tính từ Khu Xử lý rác sinh hoạt tập trung xã Nghĩa Kỳ, vào ở trong năm 2021.

Ngôi nhà mới của gia đình ông Lê Thanh Hùng, ở khu tái định cư An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) sắp hoàn thành. Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết: "Huyện Tư Nghĩa đã hoàn tất các công việc mà UBND tỉnh giao theo các mốc thời gian. Cụ thể, trước ngày 30.9.2020, hoàn thành công tác bồi thường toàn bộ hoa màu, vật kiến trúc cho 4 hộ dân có nhà ở nằm trong phạm vi bán kính dưới 500m, tính từ Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ. Trước ngày 31.12.2020, cấp đất TĐC để các hộ dân xây dựng nhà mới, di dời về ở ổn định". Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết: "Huyện Tư Nghĩa đã hoàn tất các công việc mà UBND tỉnh giao theo các mốc thời gian. Cụ thể, trước ngày 30.9.2020, hoàn thành công tác bồi thường toàn bộ hoa màu, vật kiến trúc cho 4 hộ dân có nhà ở nằm trong phạm vi bán kính dưới 500m, tính từ Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ. Trước ngày 31.12.2020, cấp đất TĐC để các hộ dân xây dựng nhà mới, di dời về ở ổn định".

Cùng với đó, đến cuối tháng 10.2020, huyện Tư Nghĩa cũng đã xác định các trường hợp đủ điều kiện bồi thường di dời nằm trong bán kính từ 500 - 1.000m và giao trước 1 lô đất để TĐC.

Những ngôi nhà của niềm tin

Hiện nay, hệ thống điện sinh hoạt tại khu TĐC An Hội Nam 2 đã được kích hoạt, sẵn sàng đấu nối đến từng nhà khi người dân có nhu cầu. Riêng vấn đề nước sinh hoạt, được tỉnh triển khai thành dự án riêng và giao Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng, quy mô cấp nước cho 500 hộ dân, công suất 1.000m3/ngày, đêm. Sau 3 tháng thi công, vào chiều 29.12.2020, hệ thống đã đấu nối, vận hành cấp nước cho 262 hộ dân thuộc các khu vực bị ảnh hưởng bởi Khu Xử lý rác sinh hoạt tập trung xã Nghĩa Kỳ, gồm các thôn: An Hội Nam 1, An Hội Nam 2, An Bình, An Hội Bắc 1, An Hội Bắc 3, xã Nghĩa Kỳ và Long Điền, xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa).

Một số hộ dân nhận đất trong khu TĐC An Hội Nam 2 hiện đã có kế hoạch xây dựng nhà cửa, để di dời về ở. Trong đó, có 1 hộ dân đã xây gần hoàn thiện ngôi nhà khang trang tại nơi ở mới này. Đó là hộ ông Lê Thanh Hùng, ở thôn An Hội Nam 2. Dự kiến, gia đình ông Hùng sẽ dọn về ở trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. "Lúc tỉnh chỉ đạo xây dựng khu TĐC, tôi khấp khởi mừng, nhưng cũng không nghĩ lại hoàn thành nhanh đến vậy. Giờ lời hứa của tỉnh đã được thực hiện, người dân ai cũng phấn khởi. Đối với gia đình tôi, khi về nơi ở mới sẽ an tâm sinh sống, phát triển kinh tế, không còn những lo ngại về ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như sống ở nơi cũ nữa".

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi riêng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Khu Xử lý rác sinh hoạt tập trung xã Nghĩa Kỳ, trên cơ sở quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương. Để tạo điều kiện ổn định cuộc sống, sinh hoạt cho các hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng, các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa tiếp tục có phương án đầu tư mở rộng các khu TĐC, đáp ứng việc cấp đất, di dời các hộ dân về nơi ở mới.

