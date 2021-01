Hết lòng vì cộng đồng

(Báo Quảng Ngãi)- “Nhiệt tình, thân thiện, luôn hết lòng giúp đỡ người nghèo khó”, đó là những đức tính của Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Chánh (Bình Sơn) Nguyễn Thị Nhiều.

Giúp phụ nữ phát triển kinh tế

Tham gia công tác hội gần 10 năm nay, chị Nhiều luôn đồng hành cùng chị em hội viên phát triển kinh tế gia đình và tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bệnh tật, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Với quan niệm “đầu nghĩ, miệng nói, tay làm”, chị Nhiều luôn đưa ra những ý tưởng hay trong các phong trào, phù hợp với thực tế ở cơ sở, để các chi hội triển khai có hiệu quả.

Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Chánh (Bình Sơn) Nguyễn Thị Nhiều (bên phải) tổ chức nấu cháo phát cho các cụ già ở địa phương. Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Nhiều cùng Hội LHPN xã đã giúp hơn 300 lượt hội viên nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn, vay trên 11 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Chị Nhiều còn thành lập các tổ hợp tác giúp nhau làm kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp từ mô hình mở lớp chế biến món ăn. Nhờ đó, nhiều hội viên khó khăn có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.

Chị Huỳnh Thị Thùy Trang, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh cho biết: “Sau khi tham gia lớp khởi nghiệp do hội LHPN xã tổ chức, giúp tôi nâng cao tay nghề trong chế biến món ăn, thu hút lượng khách hàng đến quán ngày càng nhiều, giúp tôi có nguồn thu nhập ổn định hơn”.

“Tôi luôn quan niệm, mỗi việc mình làm dù lớn hay bé, nhưng đó phải là việc phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho chị em hội viên, cho cộng đồng. Tôi xem việc phấn đấu hoàn thành tốt công tác của hội và các phong trào thiện nguyện là trách nhiệm, niềm mong ước được cống hiến cho cộng đồng của chính mình”. Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Chánh NGUYỄN THỊ NHIỀU Nhiều việc nghĩa tình

Hơn 2 năm nay, vào những ngày rằm, mùng một hằng tháng, chị Nhiều cùng hội viên phụ nữ ở địa phương tổ chức nấu hơn 1.000 suất cháo phát cho các cụ già neo đơn, khó khăn. Cùng với đó, chị Nhiều đã chung tay cùng các hội viên mở quán ăn để có tiền duy trì kinh phí nấu cháo. Chị Nhiều chia sẻ: “Để có kinh phí duy trì chương trình nồi cháo tình thương, tôi và chị em mở quán bán cơm, bún chay tạo nguồn quỹ. Tôi rất vui vì được các nhà hảo tâm ủng hộ và hội viên tham gia rất nhiệt tình, dành thời gian tham gia nấu cháo và đi đến từng nhà để trao cho các cụ già".

Trên trang Facebook cá nhân của mình, chị Nhiều thường chia sẻ thông tin, hình ảnh của những người nghèo, ốm đau cần giúp đỡ. Nhiều trường hợp khó khăn sau khi đăng tải, đã kết nối được các tổ chức, cá nhân tiếp sức kịp thời. Như trường hợp của gia đình bà Phạm Thị My, ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh. Bà My mắc bệnh u não, người con trai duy nhất lại bị thiểu năng trí tuệ, nên cuộc sống khốn khó trăm bề. Thấu hiểu những khó khăn của bà My, chị Nhiều đã kết nối với Hội LHPN huyện Bình Sơn, cùng mọi người hỗ trợ tiền chữa bệnh và xây dựng cho bà My một căn nhà kiên cố.

Tính đến nay, chị Nhiều đã kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, hàng nghìn suất quà và hỗ trợ xây mới, sửa chữa 5 ngôi nhà cho người nghèo, kém may mắn trong cuộc sống. Ngoài ra, chị Nhiều còn triển khai mô hình "Hũ gạo tình thương" đặt tại các máy xay xát, để có gạo hỗ trợ người nghèo; triển khai tổ tự quản đường hoa phụ nữ, tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Trong các đợt bão lũ, dịch Covid-19, chị Nhiều đã kết hợp với hội viên may khẩu trang phát miễn phí và quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn. Với những đóng góp cho quê hương, chị Nhiều được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bài, ảnh: HẢI CHÂU