Đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm

(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu-năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19. Giảm quy mô, điều chỉnh hình thức tổ chức các hoạt động lễ hội để bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống đại dịch Covid-19.

Đặc biệt chú trọng việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, lang thang cơ nhỡ, các gia đình bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm và an toàn.

Sở Công Thương triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thị trường; chủ động có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng sản phẩm để điều tiết kịp thời thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Phối hợp tổ chức tốt hệ thống phân phối, lưu thông hàng hoá thông suốt; triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp với các chương trình bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; đưa hàng hóa nông thôn ra thành thị. Tăng cường các hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Sở Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, hàng thuộc diện bình ổn giá; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giá; công bố công khai tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch bệnh. Chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm; các cơ sở kinh doanh thuốc trong thời gian trước, trong và sau Tết; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng trợ giúp xã hội trong dịp Tết; hỗ trợ kịp thời gạo cứu đói và các nhu yếu phẩm khác, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển của Nhân dân; không để xảy ra tình trạng người dân không có phương tiện về quê đón Tết do thiếu phương tiện; nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử...

PV