Ca sĩ Thủy Tiên trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số

(Baoquangngai.vn)- Nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, sáng 24.1, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp cùng Đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Thọ An, xã Bình An (Bình Sơn).

Đoàn đã trao 220 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 10kg gạo cho 220 hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc thôn An Khương và thôn Thọ An, xã Bình An (Bình Sơn).

Ca sĩ Thủy Tiên trao quà Tết cho bà con dân tộc thiểu số tại xã Bình An (Bình Sơn)

Trao quà Tết cho bà con

Những phần quà trên đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ phần nào những khó khăn để bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Bình An (Bình Sơn) được đón một cái Tết ấm áp, vui tươi. Bên cạnh đó, chương trình cũng phát huy vai trò tích cực, chủ động của hệ thống chính trị tỉnh nhà trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Thanh Nhàn