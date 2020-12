Tăng cường kiểm soát chất lượng thang máy

Những lưu ý khi sử dụng thang máy Theo khuyến cáo của ngành chức năng, để sử dụng thang máy an toàn, cần chú ý những điều sau: Chỉ sử dụng thang máy ở trạng thái kỹ thuật tốt, đã được kiểm định an toàn của các cơ quan kiểm định có thẩm quyền của nhà nước; những người vận hành và sử dụng thang máy phải trong trạng thái sức khỏe bình thường. Cấm những người say rượu, thần kinh không bình thường vào vị trí vận hành điều khiển hoặc vào cabin để sử dụng thang máy; không nên tự ý sửa chữa thang máy nếu không có mặt bảo trì viên; khi vận chuyển loại hàng hóa rời, vụn, không được để hàng ra sàn cabin mà phải đóng hàng vào bao bì, thùng chứa; cấm chở người trong thang máy chuyên dùng chở hàng; nghiêm cấm những người không có trách nhiệm tự ý vào các vị trí sau: Buồng máy, hố thang, đứng trên nóc cabin...; khi vận chuyển loại hàng có khả năng gây cháy, dễ kích thích nổ hoặc độc hại phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt; đối với nhà tư nhân không nên sử dụng thang máy khi chỉ có một người ở nhà, trẻ em đi thang máy phải có bố mẹ đi cùng...