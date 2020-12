Chật vật tìm việc làm cuối năm

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, rất nhiều lao động phổ thông đang tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên nhu cầu tuyển dụng lao động của nhiều doanh nghiệp giảm, khiến người lao động tìm việc hết sức khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Ánh Xuân, tổ dân phố 4, phường Phổ Minh (TX.Đức Phổ) gặp khó khi tìm việc làm trong những tháng cuối năm. Chị Xuân cho hay: “Mình là lao động phổ thông và cũng có “tuổi”, xin vào làm ở một số công ty trong và ngoài địa phương, nhưng đều bị từ chối. Thứ nhất, họ đòi kinh nghiệm, thứ hai là mình đã trên 35 tuổi”.

Nhiều lao động đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Còn chị Nguyễn Thị Thu Lắm, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) cũng chật vật đi tìm việc làm trong thời điểm này. Hơn hai tuần trước, chị nộp hồ sơ xin việc ở một số doanh nghiệp trong KCN Tịnh Phong, Quảng Phú, Cụm công nghiệp La Hà... nhưng vẫn chưa được tuyển dụng. Chị Lắm cho biết: “Chưa xin được việc làm, nên tôi xin đi phụ hồ với chồng. Công việc này tuy không phù hợp, nhưng đành chấp nhận, vì hiện tại chưa có việc làm. Sau Tết, tôi sẽ tiếp tục nộp đơn xin vào làm tại các công ty trong KCN, vì tôi muốn có việc làm ổn định, phù hợp với mình và có thu nhập lo cho gia đình”.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến tết Nguyên đán, nên nhu cầu tìm việc làm của người lao động tăng cao, bởi ai cũng mong muốn có thu nhập để đón Tết đủ đầy hơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, hoặc thu hẹp sản xuất, kéo theo hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh mất việc làm.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, năm 2020 có hơn 7.000 lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ việc do dịch Covid-19. Do đó, những tháng cuối năm nhu cầu tìm kiếm việc làm, cũng như nhu cầu xuất khẩu lao động tăng lên rất nhiều. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Võ Duy Yên cho hay: “Hiện nay, có hơn 4.760 lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên rất nhiều công ty, doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều lao động phải nghỉ việc. Cuối năm là thời điểm nhiều lao động đi tìm việc làm, nên Trung tâm đã hướng dẫn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước để nhiều lao động đăng ký tuyển dụng”.

Bài, ảnh: ĐÌNH DIỆU