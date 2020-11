Quảng Ngãi- Phát hiện thi thể thuyền trưởng tàu Thành Hưng 08

(Baoquangngai.vn)- Thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao thi thể thuyền trưởng tàu Thành Hưng 08 gặp nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Nam vào ngày 6.11.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9.11, nhân dân xã Bình Thạnh (Bình Sơn) phát hiện 1 thi thể nam giới bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển Khu du lịch Thiên Đàng tại bãi biển Khe 2, thôn Trung An, xã Bình Thạnh và thông báo cho cơ quan chức năng.

Thi thể thuyền trưởng tàu Thành Hưng 08 trôi dạt vào bờ được người dân phát hiện

Nhận tin báo Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp cùng chính quyền địa phương mời ông Nguyễn Duy Thành (em ruột) của thuyền trưởng tàu Thành Hưng 08 đến nhận dạng.

Qua nhận dạng, ông Thành xác nhận thi thể nạn nhân là ông Nguyễn Duy Thuỷ, thuyền trưởng Thành Hưng 08.

Đồn BP Bình Thanh phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường thi thể nạn nhân trôi dạt.

Sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý, đến 4 giờ sáng ngày 10.11 cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Thủy cho gia đình.

Trước đó, Tàu Thành Hưng 08, do ông Nguyễn Duy Thủy làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên vận chuyển 5.211 tấn Lanke, đi từ Quảng Ninh đến Vũng Tàu. Khi đến vùng biển Quảng Nam thì gặp sóng to, gió lớn nên tàu bị chìm. 7 thuyền viên được cơ quan chức năng cứu nạn đưa vào bờ an toàn, riêng thuyền trưởng Thủy bị mất tích.

K.Toàn- H.P