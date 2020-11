(Baoquangngai.vn)- Bão số 9 đi qua để lại những hoang tàn. Hàng chục ngàn ngôi nhà trống hoác. Những con người cả đời “nếm trải” sự khốc liệt của thiên tai vẫn thất thần trước siêu bão. Nỗi kinh hoàng đã đi qua nhưng đằng sau là lo toan kéo dài.

Bão số 9 đi qua, những con đường ven biển Bình Sơn lạo xạo tiếng ngói vỡ. Nắng chói chang rọi thẳng vào những ngôi nhà trống hoác. Hàng chục ngàn mái nhà chưa thể “lành” dù bão đã đi qua mấy ngày.

Sống bên bờ biển xã Bình Hải, hơn 77 năm qua, ông Dương Văn Năm đã đối mặt với hàng chục cơn bão. Tất cả đều dữ dội, nhưng Molave là khủng khiếp nhất.

“Gần hết đời người mới trải qua những giây phút kinh hoàng như thế. Gió dữ dội, sóng biển lại 'hùa' với cuồng phong quật đổ mọi thứ gần bờ. Nhà bay mái, xưởng gỗ tan hoang. Mất hết”, ông Năm nén tiếng thở dài.

Đứng giữa nhà xưởng tan hoang, ông Năm gần như bất động. Ngước mắt nhìn lên trời qua mái nhà xưởng trống hoác, ông đang nghĩ về những ngày sắp đến. Thiệt hại gần 100 triệu đồng khiến ông rối bời.

“Sóng gió quá kinh hoàng, may sao mọi người vẫn bình an. Còn người là may mắn rồi cháu”, ông Năm nói như an ủi chính mình.

Ông Năm thẩn thờ khi nhà bay mái, xưởng sản xuất tan hoang

Cuồng phong quét qua Quảng Ngãi giật sập 169 căn nhà, cuốn bay mái gần 85.000 căn nhà khác. Cây ngã đổ la liệt, hạ tầng điện, viễn thông thiệt hại nặng.

Ông Đỗ Đô Thành ở xã Bình Thuận cũng chưa sửa xong nhà. Lượm lặt một vài miếng tole còn lành lặn, ông và con trai gác tạm che mưa. Cần nhất lúc này là gia cố lại bờ kè đã xói lở. Ông lo đến đêm sóng dữ lại vào.

Một thời ngang dọc trên biển, sóng gió nào cũng trải qua. Thế nhưng, ông Thành vẫn thốt lên kinh hoàng khi nói về cơn bão hai đêm trước.

Hàng ngàn căn nhà trống hoác sau cơn cường phong đi qua

Ngồi ở nhà tránh bão tập trung, lòng ông Thành như lửa đốt. Căn nhà kiên cố vẫn rung lên sau từng cơn gió giật. Ngoài cửa sổ, ngói, tole bay tơi bời. Ông lo cho căn nhà nằm sát mép biển. Ở đó không chỉ có gió mà còn sóng. Những con sóng đủ sức cuốn phăng bờ kè có những tảng đá một người ôm.

Tan bão, tất cả hối hả về nhà. Dọc đường, nhìn những trụ điện bêtông bị gió quật ngã, ông Thành nghĩ nhà mình cũng không còn.

Trời thương! ông Đô cười giữa những lo toan. Ông vui là bởi ngôi nhà vẫn còn, chỉ mất mái. Vui đó rồi tâm trạng ông chùng xuống, bởi đài báo ngoài kia lại vừa có cơn bão mới.

May mắn căn nhà của ông Thành vẫn còn sau siêu bão, nhưng nỗi lo toan vẫn mãi kéo dài bởi ngoài kia đã có cơn bão mới

“Năm nào cũng bão, triều cường. Năm nay bão dữ nhất nhưng may nhà vẫn còn. Bão miết vầy không biết chừng nào sẽ trắng tay”, ông Đô thở dài.

Molave, nỗi kinh hoàng nhất đã qua. Có điều, những “vết thương” của người Quảng Ngãi liệu có kịp lành trước những cơn bão mới?

PV- CTV