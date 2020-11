Mưa lớn, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang ở mức cao

(Baoquangngai.vn)- Đêm qua và sáng nay (6/11), các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 5 đến 13h ngày 6/11) với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi lớn hơn như Đức Phong (Quảng Ngãi) 634.4mm, Phổ Phong (Quảng Ngãi) 563mm, Tam Trà (Quảng Nam) 402mm, Trà My (Quảng Nam) 301mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên đêm nay (6/11), ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có mưa to lượng mưa phổ biến 50-100mm; Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày mai (07/11), mưa có xu hướng giảm ở các khu vực trên.

1 Mưa lớn, nên lũ trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh. Hiện nay, lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ đã đạt đỉnh (4.96m, trên mức BĐ3: 0.46m) và đang xuống chậm; sông Trà Bồng và Trà Khúc đang lên. Mưa lớn, nên lũ trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh. Hiện nay, lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ đã đạt đỉnh (4.96m, trên mức BĐ3: 0.46m) và đang xuống chậm; sông Trà Bồng và Trà Khúc đang lên.

Mực nước lúc 13h ngày 6/11/2020 trên các sông như sau:

- Trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3.05m, duới mức BĐ2: 0.45m.

- Trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 3.49m, ở mức BĐ 1.

- Trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4.90m, trên mức BĐ3: 0.40m.

- Trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 5.88m, trên các BĐ3: 0.38m.

Dự báo: Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Câu tai trạm Trà Câu, sông Vệ tại trạm Sông Vệ xuống chậm, sông Trà Bồng và Trà Khúc tiếp tục lên. Mực nước trên các sông khả năng như sau:

- Sông Trà Bồng tại trạm Châu: 3.50m, ở mức BĐ2.

- Sông Trà Khúc tại trạm Trả Khúc: 4.80m, dưới mức BĐ2: 0.20m.

- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4.50m, ở mức BĐ3

- Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 530m, dưới mức BĐ3: 020m.

PV