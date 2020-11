Lý Sơn vừa khắc phục thiệt hại mưa bão vừa chủ động phòng chống bão số 13

(Baoquangngai.vn)- Thời điểm này, cùng với các địa phương trong tỉnh, song song với công tác khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra, người dân Lý Sơn cũng đang tập trung, chủ động phòng chống cơn bão số 13 được dự báo có khả năng sẽ đổ bộ vào địa phương trong vài ba ngày tới.

Vừa tranh thủ trộn hồ trám lại vết nứt dài ở phần tường hai đầu nhà của ngôi nhà cấp 4 vừa bị gió bão số 9 thổi tốc mái ngói gây hư hại nặng, ông Lê Tươi, ở thôn Đông, An Vĩnh vừa hô hào các con nhanh chóng vô cát vào những vỏ bao xi măng để vác lên chằng lại nóc nhà vừa sửa xong để phòng chống bão số 13.

Bão số 9 vừa qua đã thổi bay gần 1 nghìn viên ngói trên mái nhà nên gần mấy ngày nay, gia đình ông Tươi lo mua ngói lợp lại nhà, nay lại khẩn trương chằng chống nhà cửa để đối phó với bão số 13 dự kiến sẽ đổ bộ vào địa phương trong vài ba ngày tới.

“Thông tin dự báo thời tiết cảnh báo cơn bão số 13 có cường độ mạnh sắp đổ bộ vào miền Trung, theo dự báo và hướng đi thì tâm bão này có thể đi qua Lý Sơn, nếu không chủ động có thể thiệt hại nặng. Do đó, để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, tôi tranh thủ sửa chữa thiệt hại do bão số 9 gây ra, đồng thời kết hợp chằng chống nhà cửa để ứng bão số 13. Một năm mưa gió bão bùng liên miên ai mà chịu thấu”, ông Tươi chia sẻ.

Lực lượng vũ trang giúp dân chằng chống nhà cửa phòng chống bão

Loay hoay cùng thợ mộc sửa lại be gỗ con tàu cá bị va đập hư hại trong bão số 9, ngư dân Phạm Ngọc, ở thôn Tây, An Vĩnh lo lắng bày tỏ, bão số 9 đã làm nhiều ngư dân địa phương khốn đốn vì chìm tàu mất tài sản, nay bão số 13 lại sắp đổ bộ vào rồi không biết sao nữa.

Để đảm bảo cho con tàu, tài sản duy nhất nuôi sống của gia đình, mấy ngày nay ông Ngọc phải thuê thợ mộc “vá víu” lại be tàu bị sóng biển gây hư hại và làm thêm hệ thống neo để neo đậu tàu an toàn khi bão đổ bộ vào.

“Trước khi bão số 9 vào, chúng tôi cho tàu neo đậu trong Vũng cứ tưởng an toàn, nào ngờ gió to, triều cường, sóng đánh tràn kè nhấn chìm mọi thứ, ngồi trong nhà nhìn ra thấy mà xót của nhưng không dám ra vì gió to sóng dữ”, ngư dân Ngọc nhớ lại.

Lực lượng biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

Các phương tiện đăng neo đậu tránh trú an toàn trong vũng neo đậu tàu thuyền

Bão số 13 được nhận định là cơn bão mạnh, phức tạp, có thể gây thiệt hại lớn khi đổ bộ vào bờ. Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, huyện Lý Sơn đang tập trung và huy động mọi lực lượng, một mặt vừa giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra, phân công lực lượng giúp dân chằng chống, gia cố lại nhà cửa để phòng chống bão; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động chằng chống nhà cửa, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ vào.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Quốc Việt cho biết: Huyện đã chỉ đạo các ngành các cấp, lực lượng vũ trang tập trung giúp dân nhanh chóng hoàn thành việc sửa chữa nhà cửa và phòng chống bão số 13; tuyên truyền, vận động ngư dân không cho tàu ra khơi, đưa tàu thuyền vào tránh trú neo đậu tại Vũng neo trú. Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng biên phòng, nghiệp đoàn nghề cá kiểm đếm tàu cá và ngư dân còn hoạt động trên biển, hướng dẫn ngư dân tìm nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ vào bờ.

Văn Mịnh- H.P