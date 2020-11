Giúp người dân ổn định cuộc sống

(Báo Quảng Ngãi)- Sau bão số 9, người dân các địa phương tập trung khôi phục lại nhà cửa, tài sản hư hỏng... Không một ai đơn độc, đồng hành, sát cánh cùng người dân trong những ngày qua, lực lượng quân đội, công an, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã chung tay giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Giúp đỡ kịp thời

Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân cho biết: Ước tổng thiệt hại ở Mộ Đức sau bão số 9 hơn 228 tỷ đồng. Những ngày qua, huyện đã huy động lực lượng cắt dọn cây cối bị đổ ngã trên các tuyến đường, khắc phục sự cố lưới điện, hỗ trợ người dân sửa nhà và các trường học bị tốc mái. Đồng thời, huyện cũng tập trung xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau bão...

Tại xã Đức Tân, chính quyền địa phương đã kịp thời tiếp nhận hơn 300 suất quà, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các hộ khó khăn. “Chúng tôi huy động các lực lượng tiếp nhận hỗ trợ vật liệu của các cá nhân, tổ chức để giúp gần 50 hộ dân có nhà bị tốc mái lợp lại nhà. Địa phương đang nỗ lực cùng người dân để không ai phải sống cảnh màn trời, chiếu đất”, Chủ tịch UBND xã Đức Tân Lê Đức Thiết cho hay.

Đoàn viên thanh niên ở Tư Nghĩa giúp người dân sửa lại nhà cửa. Ảnh: Trung Ân

Trong những ngày qua, Ban CHQS huyện Mộ Đức huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cắt, tỉa cây ngã đổ vào nhà dân và đường giao thông ở xã Đức Minh, Đức Chánh... và tham gia khắc phục hư hỏng tại Trung tâm Y tế huyện, các trường để ổn định việc khám chữa bệnh và dạy học.

Hội LHPN huyện Mộ Đức đã huy động các nhà hảo tâm đóng góp và trực tiếp hỗ trợ hơn 600 suất quà và tiền cho các gia đình bị thiệt hại nặng sau bão, với số tiền hơn 150 triệu đồng. Những ngày qua, CLB Thiện nguyện Chân Tâm cũng phối hợp với xã Đức Chánh, Đức Phú cấp phát hơn 400 suất quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bão số 9, với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng.

Tại xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa), có nhiều ngôi nhà bị tốc mái, trong đó nhà của bà Đặng Thị Đợi (83 tuổi) và bà Lê Thị Chuyền, ở thôn Điền Long, Nghĩa Điền bị tốc mái hoàn toàn. Bà Chuyền một mình nuôi đứa cháu ngoại, nên khó khăn chồng chất. Để hỗ trợ các người dân, Huyện đoàn Tư Nghĩa đã huy động đoàn viên, thanh niên kịp thời giúp người dân sửa chữa nhà cửa. "Giờ thì mẹ con tôi yên tâm rồi, địa phương đã hỗ trợ chúng tôi sửa lại hệ thống điện, phần tôn đã được lợp kiên cố”, bà Đợi bày tỏ.

Còn tại huyện Nghĩa Hành, theo thống kê có 9 căn nhà bị sập hoàn toàn, gần 500 nhà bị hư hỏng từ 50 - 70%; 35 người bị thương; 100 tấn gạo bị ướt; 37 trường học bị tốc mái; thiệt hại hơn 300ha cây ăn quả, 70ha cau, hơn 4.500ha keo, hơn 70 nghìn gia cầm bị chết... Sau khi bão tan, cả hệ thống chính trị cùng người dân nhanh chóng dọn dẹp, khắc phục thiệt hại. UBND huyện Nghĩa Hành đã tiếp nhận 6.000kg gạo, 200 thùng sữa, 1.500 chai nước khoáng, 1.900 suất quà trao cho người dân bị thiệt hại. Đối với 9 căn nhà bị sập hoàn toàn, trước mắt UBND tỉnh hỗ trợ 18 triệu đồng/nhà và UBND huyện hỗ trợ 3 triệu đồng...

Nghĩa tình lúc hoạn nạn

Là người con quê hương xã Đức Tân (Mộ Đức), chứng kiến người dân bị thiệt hại nặng sau bão, anh Nguyễn Tấn Hoành đang làm ăn tại TP.Hồ Chí Minh đã hỗ trợ hơn 1.200 tấm tôn để người dân sửa chữa lại nhà cửa, nhằm sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Trong 4 ngày qua, để chia sẻ khó khăn với người dân, nhiều chủ cửa hàng điện máy, xăng dầu và nhiều cá nhân ở các địa phương trên địa bàn huyện Mộ Đức đã chạy máy phát điện để hỗ trợ cung cấp nước sinh hoạt miễn phí cho dân.

Hội LHPN huyện Mộ Đức và mạnh thường quân chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân. Ảnh: Kim Ngân

Tại xã Bình Minh (Bình Sơn), Hội LHPN xã đã thành lập “Tổ phụ nữ giúp nhau dọn nhà cửa và vệ sinh sau bão số 9”. Tổ có 10 thành viên đã giúp gần 20 hộ thuộc diện neo đơn, già yếu và phụ nữ đơn thân.

Trong căn nhà bếp bị tốc mái, ông Nguyễn Ngọ, ở thôn Mỹ Long An xúc động chia sẻ: “Vợ tôi nằm viện ở TP.Hồ Chí Minh cả mấy tuần nay. Tôi mới về nhà hôm qua thì thấy cảnh nhà hoang tàn. Bản thân tôi đau ốm, lại chỉ có một mình, chưa biết dọn dẹp như thế nào cho xuể thì được mấy chị trong tổ phụ nữ đến quét dọn, khắc phục nhà cửa giúp. Thật tình không biết cảm ơn sao cho hết!”.

Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Minh Phạm Thị Liên cho hay: "Trên địa bàn xã hiện có hơn 100 hộ neo đơn, già yếu, phụ nữ đơn thân. Với tinh thần đùm bọc lẫn nhau trong hoạn nạn, khó khăn, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các gia đình neo người, già yếu nhanh chóng ổn định cuộc sống và đảm bảo vệ sinh môi trường".

Công an ra quân giúp người dân

Sau bão số 9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an TP.Quảng Ngãi và các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Bình Sơn... đã đồng loạt xuống cơ sở giúp người dân khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Công an thành phố cử cán bộ, chiến sĩ giúp các trường: Tiểu học Nghĩa Hà, Tiểu học Lê Hồng Phong, THCS Võ Bẩm, Mầm non Tịnh Khê, Mầm non Bình Minh... dọn cây ngã đổ, sửa chữa hư hỏng; hỗ trợ người dân các xã bị thiệt hại sửa lại nhà cửa. Công an các xã, phường phối hợp với các trường thu dọn cây cối ngã đổ, dọn bùn đất...

Còn theo Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa, Đại tá Phan Văn Nhẫn, Công an huyện đã phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ (Bộ Công an) xuống các trường học trên địa bàn huyện để dọn dẹp cây xanh ngã đổ, dọn dẹp vệ sinh tại các trường: Tiểu học thị trấn Sông Vệ, THCS Nghĩa Mỹ, THPT Chu Văn An, THPT số 1 Tư Nghĩa... Bên cạnh đó, lực lượng công an huyện còn phối hợp với các lực lượng khác tổ chức dọn cây ngã đổ tại trục đường chính các xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ... bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Về giúp dân khắc phục hậu quả bão số 9, Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh, Thượng tá Nguyễn Văn Đồng bày tỏ: Sau bão, Công an huyện đã huy động tổng lực xuống đường điều tiết giao thông. Ngày 29.10 đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở giúp đỡ người dân thu gom cây xanh gãy đổ để thông đường; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái; cử 15 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Trường THPT Ba Gia dọn dẹp cây cối ngã đổ, để học sinh sớm đi học trở lại...

Để giúp các trường học trên địa bàn huyện Nghĩa Hành dọn bùn đất, cây cối ngã đổ, hơn 150 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Công an huyện Nghĩa Hành đã về xã Hành Tín Đông và Hành Dũng hỗ trợ các địa phương này khắc phục hậu quả của bão số 9. Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hành Tín Đông Lê Thị Hà cho biết: “Nếu không có cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công antỉnh và Công an huyện Nghĩa Hành giúp đỡ thì nhà trường không thể nào dọn hết được lượng bùn, đất, cây ngã đổ nhiều thế kia”.

Nhóm PV-CTV