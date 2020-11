Giao thông miền núi tiếp tục nghẽn vì sạt lở núi

(Baoquangngai.vn)- Sau trận mưa lớn đêm ngày 5 và rạng sáng ngày 6.11, cộng với ảnh hưởng bão số 9 trước đó, nên nhiều tuyến đường dẫn về các huyện miền núi sau khi được khắc phục một vệt tiếp tục tắc nghẽn do sạt lở núi.

Thông tin từ Sở GTVT cho biết, sau hơn 10 giờ có mưa lớn liên tục nên nhiều vị trí trên các tuyến đường như tỉnh lộ 622B, 628, 626, các tuyến quốc lộ 24, 24B, 24C... đều xảy ra tình trạng sạt lở núi gây ách tắc giao thông.

Trên tuyến tỉnh lộ 622B, đoạn qua đèo Eo Chim, xã Trà Lãnh (Trà Bồng) một ngọn núi sạt lở kéo theo nhiều đất đá, cây rừng vùi lấp mặt đường khiến giao thông qua đây ách tắc. Nhiều giáo viên đang công tác ở các xã như Trà Xinh, Trà Phong, Trà Tây... cho biết mưa rất lớn, nước sông Tang dâng nhanh cộng với sạt lở tại nhiều vị trí nên không ai dám chạy xe về nhà mà phải ở lại khu nội trú tại trường chờ khắc phục xong sạt lở cũng như đảm bảo an toàn mới về.

Đoạn ĐT 628 Minh Long - Long Môn vẫn trong tình trạng báo động sạt lở

Sạt lở trên tuyến ĐT628

Trong khi đó, trên tuyến tỉnh lộ 626, ngoài gần 20 điểm sạt lở sau bão số 9 chưa khắc phục hoàn toàn nay tiếp tục hứng chịu những đợt sạt lở mới. Nhiều tảng đá lớn nặng hàng tấn nằm chắn ngang đường. Để cảnh báo an toàn cho người dân, Công ty CP Xây dựng giao thông tỉnh đã cho cắm các biển cảnh báo. Đồng thời, đề nghị chính quyền các xã hướng dẫn người dân đi lại an toàn, tránh xa các vị trí đã có sạt lở cũng như các nơi được cảnh báo không an toàn.

Trên địa bàn huyện Sơn Tây, mưa lớn liên tiếp khiến giao thông đường Đông Trường Sơn xảy ra nhiều vị trí sạt lở nhỏ. Tại xã Sơn Bua, công tác hốt dọn cây gỗ mắc vào chân cầu Nước Bua để khơi thông dòng chảy, tránh tình trạng hư hỏng công trình đã hoàn thành. Lực lượng chức năng tiếp tục cử người trực và có biện pháp hạn chế gây rừng mắc vào chân cầu. Trước đó, ảnh hưởng của bão số 9 khiến cây cầu bị võng một số nhịp. Bên cạnh đó, rất nhiều tuyến liên xã, trục đường thôn mưa lớn cuốn đất đá, cây rừng ra mặt đường nên giao thông khó khăn.

Theo Sở GTVT, nguyên nhân sạt lở nặng là do trong gần 1 tháng qua mưa lớn liên tục, các ngọn núi có nền địa chất yếu, ngậm nước lâu nên độ kết dính kém. Khi có mưa lớn khiến các “túi nước” phình to và vỡ ra kéo theo hàng trăm khối đất đá đổ ầm xuống vực. Chủ yếu là phần taluy dương của các tuyến đường. Bên cạnh đó, mưa lớn, lượng nước từ các suối, hố đổ về quá nhanh dẫn đến sạt lở, gây hư hỏng tại các công trình cầu, cống...

tuyến đường từ trung tâm xã Trà Lâm về thôn Trà Khương, Trà Bồng

Để đảm bảo ATGT, cũng như triển khai nhanh công tác khắc phục hình thành giao thông bước 1, ngành GTVT đã chỉ đạo Công ty CP xây dựng giao thông tỉnh cắt cử nhân viên ghi nhận, đánh giá mức độ sạt lở cũng như đề ra phương án giải tỏa ách tắc nhằm đảm bảo sau khi mưa ngớt đẩy nhanh việc hốt dọn, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ việc đi lại của nhân dân cũng như công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, đối với các vị trí giao thông trũng thấp, nước tràn qua đường hoặc các nơi được cảnh báo có lũ quét, lũ ống phải cắm biển cảnh báo và phối hợp với chính quyền địa phương ngăn không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng nhân dân.

LÊ ĐỨC