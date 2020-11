BHXH tự nguyện: Của để dành cho lao động tự do

(Baoquangngai.vn) - Với phương châm “BHXH tự nguyện là của để dành cho lao động tự do”, “Lương hưu là chỗ dựa khi về già”, rất nhiều lao động tự do tích góp tham gia BHXH tự nguyện dù đời sống còn nhiều khó khăn.

Điểm tựa tuổi xế chiều



Về những xóm, thôn, chúng tôi thực sự cảm nhận BHXH tự nguyện rất được người dân quan tâm tham gia chứ không thờ ơ như nhiều người vẫn nghĩ.



Là hộ nghèo, không nguồn thu nhập ổn định, lo chỗ dựa tuổi xế chiều, hiểu được điều này chị Lương Thị An, thôn An Hà 3, ở xã Nghĩa Trung, (Tư Nghĩa) đã lựa chọn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện để về già được hưởng lương hưu.

Dù cuộc sống còn khó khăn, chị An vẫn tham gia BHXH tự nguyện.

Đôi mắt chị bị mờ sương nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Chồng chị vào tận TP. Hồ Chí Minh bán vé số, mỗi tháng gửi về cho vợ 5 triệu đồng. Ngôi nhà đã được địa phương xây tặng nhà đại đoàn kết.



Đã an cư, giờ lo đến chỗ dựa lúc tuổi xế chiều, chị đã trích 1 triệu đồng đóng bảo hiểm. “Đây là cách thiết thực nhất để hai vợ chồng giảm gánh nặng cho các con, không phụ thuộc kinh tế vào con cái, lại có thu nhập ổn định hàng tháng khi về già” - chị An tâm sự.



Chồng làm phụ hồ, vợ quanh quẩn mấy sào ruộng, nuôi 3 đứa con ăn học, nhưng vợ chồng chị Phạm Thị Hiếu, người cùng thôn với chị An cũng tích góp gần 1,4 triệu đồng đồng để mua BHXH tự nguyện.