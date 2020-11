Bão số 13 hướng di chuyển hết sức phức tạp

(Baoquangngai.vn)- Bão số 13 đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền nước ta. Đây là cơn bão mạnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Diễn biến của bão còn rất phức tạp, hướng di chuyển không ổn định, cần theo dõi chặt chẽ, đề phòng bão đổi hướng, đổ bộ vào đất liền sớm hơn hoặc muộn hơn dự báo.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Để chủ động ứng phó với bão, hạn chế thiệt hại, tối 12/11, Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên và các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú bảo đảm an toàn; chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại tại nơi neo đậu; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, nuôi trồng thủy sản; kiên quyết sơ tán người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản và trên tàu thuyền trước khi bão đổ bộ vào để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân...

Trên đất liền, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, trụ sở, trường học, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cột, tháp cao, cây xanh... để hạn chế rủi ro và thiệt hại do bão. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố rà soát phương án chủ động sơ tán người dân khỏi các nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ chịu tác động của sóng lớn, nước dâng, khu vực ngập sâu, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét...

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý các địa phương bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người dân; nơi người dân sơ tán tập trung đến phải bảo đảm an toàn...

PV