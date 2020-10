(Báo Quảng Ngãi)- Mỗi việc làm tốt của tập thể, cá nhân trong phong trào Thi đua yêu nước đã góp phần điểm tô cho "vườn hoa yêu nước" của tỉnh thêm rực rỡ sắc màu và ngát hương thơm. Điều đó thể hiện tình yêu quê hương và niềm tự hào về một Quảng Ngãi tràn đầy khát vọng phát triển.

* Ông Nguyễn Quân (70 tuổi), ở thôn 3, xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa): "Khi dân đồng lòng thì việc gì cũng thành công"

Ủng hộ chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM), với trách nhiệm của một người dân, gia đình tôi đã hiến 324m2 đất, di dời 4 mồ mã, mở rộng 54m đường, tự đốn chặt nhiều cây ăn trái và hoa màu, đóng góp tiền để làm đường bê tông. Gia đình tôi cũng tự nguyện đi đầu thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng. Tôi cũng đã tích cực vận động người dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM.

Năm 2019, thôn 3, xã Nghĩa Lâm làm điểm xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Tôi tự cải tạo vườn tạp, trồng hoa hai bên lề đường, tháo dỡ chuồng trại chăn nuôi đưa ra phía sau nhà và vận động bà con trong thôn cùng tham gia. Hiện nay, tất cả các tuyến đường trong thôn, xóm đều rộng rãi, sạch đẹp. Đã thành lệ, ngày10 hằng tháng, người dân tập trung vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Diện mạo làng quê khởi sắc là nhờ chủ trương của Đảng hợp với lòng dân.

* Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma tuý và tội phạm, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh): "Luôn vì nhân dân phục vụ"

Với người lính, tinh thần "vì nhân dân phục vụ" là trên hết. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm là nhiệm vụ đầy khó khăn, nguy hiểm, nhưng với trách nhiệm được giao, tôi đã phấn đấu, rèn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ công tác.

Trong 5 năm qua, tôi cùng với đồng đội đã bắt giữ 17 vụ/ 27 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong đó, tôi tham mưu cho đơn vị và trực tiếp bắt giữ 8 vụ/9 đối tượng; phối hợp cùng công an địa phương phát hiện, xử lý 257vụ/158 đối tượng hình sự. Những kết quả trên đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển do đồn phụ trách.

* Kỹ sư Đinh Văn Huy (30 tuổi), Xí nghiệp Cơ giới nông nghiệp An Khê, Công ty CP Đường Quảng Ngãi: “Muốn phát triển phải liên tục học hỏi, sáng tạo”

Thường làm việc thực tế ngoài đồng cùng với người trồng mía nên tôi hiểu cái họ cần. Lãnh đạo công ty rất coi trọng công cuộc cơ giới hóa để phát triển mía đường. Điều đó đã thôi thúc tôi đưa ra các ý tưởng sáng tạo, mang lại lợi ích cho công ty và cho người trồng mía.

Từ năm 2017 đến nay, tôi là tác giả và đồng tác giả của 17 ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến được công nhận, áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả cao, với giá trị hơn 27,7 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, trong 2 năm (2017 - 2018), tôi tham gia đề tài nghiên cứu áp dụng kết hợp cơ giới hóa, sinh học hoá, hóa học hóa, tối ưu hoá đồng bộ từ khâu làm đất - trồng - chăm sóc - thu hoạch - vận chuyển và tiếp nhận mía, với giá trị mang lại hơn 5.864 tỷ đồng. Tôi luôn tâm niệm, muốn phát triển thì phải liên tục học hỏi, sáng tạo.

* Em Lưu Kim Hiệp, nguyên học sinh lớp 12C10, Trường THPT Ba Gia (Sơn Tịnh): “Tình yêu và đam mê sẽ thắp sáng ước mơ”

Ba mẹ em làm nghề gò hàn, kinh tế gia đình khó khăn. Từ thuở nhỏ, đêm đêm ba chị em ngồi học bài, nghe âm thanh gò hàn... chúng em càng thương sự hy sinh thầm lặng, cao cả của ba mẹ. Em tự hứa phải nỗ lực học tập để không phụ công ơn ba mẹ. Ngọn lửa của tình yêu, lòng đam mê đã thắp sáng trên con đường học tập của em. Ở mái trường THPT Ba Gia, các thầy, cô giáo giàu lòng nhiệt huyết và trách nghiệm, thắp lên cho chúng em ngọn lửa ước mơ và niềm kiêu hãnh để vươn đến những chân trời xa rộng.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, em đạt tổng điểm 3 môn khối A là 28,5; trong đó, Toán: 10 điểm, Hóa: 9,25 điểm, Vật lý: 9,25 điểm; trở thành thủ khoa khối A của tỉnh và là thí sinh duy nhất được điểm 10 môn Toán. Em đã đỗ vào Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Theo em, để học tập tốt cần đặt ra mục tiêu riêng cho bản thân. Em sẽ luôn vững tin để thực hiện ước mơ của tuổi trẻ.

NHÓM PHÓNG VIÊN

(lược ghi)