Hòa Phát đã dành 15 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội tại Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Từ năm 2017 đến nay, Tập đoàn Hòa Phát đã hỗ trợ trên 15 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Quảng Ngãi, trong đó, huyện Bình Sơn chiếm gần 10 tỷ đồng.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, số tiền và các chương trình mà Hòa Phát dành cho hoạt động an sinh xã hội ở địa phương không ngừng tăng qua từng năm. Năm 2017, số tiền mà Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất hỗ trợ cho an sinh địa phương là 1,75tỷ đồng, năm 2018 hơn 2 tỷ đồng và năm 2019 là 4,97 tỷ đồng. Riêng năm 2020, hết 9 tháng, tổng số tiền mà Hòa Phát ủng hộ cho các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt hơn 6,38 tỷ đồng.

Một số hoạt động nổi bật của Công ty như: Chương trình “Xuân yêu thương” được tổ chức thường niên, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán tại các xã Bình Thuận, Bình Thạnh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Đông, huyện đảo Lý Sơn. Chương trình hỗ trợ nông dân Quảng Ngãi giải cứu dưa hấu năm 2017; Xây mới và bàn giao 05 phòng học trường Tiểu học Bình Đông; Xây dựng và bàn giao miếu Trung Lập thôn Thượng Hòa; tham gia hoạt động kỉ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty còn hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các hộ dân nuôi cá lồng bè tại xã Bình Đông, Bình Thuận, Bình Thạnh huyện Bình Sơn; Hỗ trợ sửa sang lại các tuyến đường hư hỏng; Ủng hộ kinh phí dự án “Tử tế với Sa Cần” hưởng ứng chống rác thải nhựa tại thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh. Tổ chức tặng 2.575 mũ bảo hiểm cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 ở xã Bình Thuận và Bình Đông; hỗ trợ đắp đập bổi tạm để ngăn xâm nhập mặn tại các xã thuộc huyện Bình Sơn; xây dựng “Nhà truyền thống” xã Bình Thuận…

Trong giai đoạn dịch covid-19 bùng phát tại các tỉnh miền Trung, Hòa Phát đã ủng hộ tỉnh Quảng Ngãi 2 tỷ đồng phòng, chống dịch. Đồng thời hỗ trợ vật tư y tế (dung dịch khử khuẩn, nước rửa tay, khẩu trang y tế, máy đo nhiệt độ,…) cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất và Trung tâm y tế huyện Bình Sơn trị giá 132 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty còn đồng hành cùng địa phương trong các ngày lễ lớn, các chương trình hành động vì môi trường và các hoạt động khác vì cộng đồng….

Đặc biệt, kể từ khi Hòa Phát đầu tư xây dựng dự án tại Quảng Ngãi đã góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động, hầu hết là người tại địa phương với thu nhập bình quân khá cao và ổn định. Dự án còn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các ngành dịch vụ, văn hóa xã hội, công nghiệp phụ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn.

Hiện nay, Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất đang trực tiếp sử dụng trên 10.000 lao động, trong đó lao động Quảng Ngãi là 7.842 người, chiếm 78,4% tổng số lao động. Nhiều nhất là lao động tại huyện Bình Sơn, nơi đặt dự án KLH với 4.804 người chiếm 48,3%. Các nhà thầu của Công ty trong quá trình triển khai dự án cũng tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương và các tỉnh lân cận.

