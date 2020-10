Đức Phổ chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

(Baoquangngai.vn)- Dự báo trong những ngày tới, Đức Phổ là một trong những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Đức Phổ tích cực triển các phương án ứng phó, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, gia cố lồng bè thủy sản ở cửa biển trước khi áp thấp vào bờ.

Kêu gọi tàu thuyền vào bờ, neo trú an toàn

Những trận mưa lớn trong 4 ngày qua không làm ảnh hưởng đến tiến độ ra khơi, đánh bắt của tàu cá QNg 98867 TS do ngư dân Đặng Niềm làm chủ. Thế nhưng, ngay khi được thông báo về hướng đi của ATNĐ sẽ ảnh hưởng lớn đến ngư trường đang hoạt động, ông Niềm đã lập tức cho thuyền về neo trú tại cửa biển Mỹ Á, phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ).

Chiều 10.10, thời tiết mưa lớn kéo dài đã bắt đầu xuất hiện, báo hiệu ATNĐ đang áp sát. Ông Niềm tiếp tục huy động thuyền viên ra cửa biển chằn chống, neo buộc lại thuyền cho chắc chắn để tránh va đập.

Ngư dân đang chèn buộc tàu thuyền tại cửa biển Mỹ Á

Ngư dân Đặng Niềm chia sẻ: Theo kế hoạch là phải một tuần nữa thuyền tôi mới đánh bắt đủ số lượng rồi về bờ. Nhưng giờ áp thấp nhiệt đới tới gần quá, nên mình lo về sớm hơn để đảm bảo an toàn cho tàu lẫn thuyền viên. Giờ về cảng rồi, yên tâm phần nào, nhưng vẫn lo sợ tàu bị hư hỏng trong quá trình neo đậu do ảnh hưởng của mưa to, gió lớn.

Không chỉ có tàu thuyền của ngư dân thị xã Đức Phổ ở hai cửa biển Mỹ Á và Sa Huỳnh, tàu thuyền của các tỉnh lân cận như Đà Nẵng, Quảng Nam cũng chạy vào trú tránh. Ngư dân Huỳnh Viết- thuyền trưởng tàu ĐNa 90378 TS ở TP.Đà Nẵng tránh trú bão tại cửa biển Mỹ Á cho hay: Đang đánh bắt thì nghe có ATNĐ nên phải tấp vào cửa biển gần nhất để tránh trú cho yên tâm.

Đến 18 giờ chiều 10.10, toàn bộ tàu thuyền của thị xã Đức Phổ với 1.836 chiếc đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của ATNĐ và cho tàu di chuyển vào bờ để tránh trú an toàn.

Hiện hơn 1.836 tàu thuyền của Đức Phổ đã được thông báo về hướng đi của ATNĐ để tìm tránh trú ở khu vực an toàn

Tại cửa biển Mỹ Á và Sa Huỳnh, hơn 470 tàu thuyền sau khi vào bờ được lực lượng Bộ đội Biên phòng hướng dẫn neo đậu an toàn, hạn chế việc va đập khi có sóng to, gió lớn. Hiện còn 140 tàu của ngư dân Đức Phổ đang trên biển cũng giữ liên lạc thường xuyên và được kêu gọi di chuyển đến nơi an toàn.

Đại úy Lê Minh Trọng- Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh chia sẻ: Cửa biển Sa Huỳnh có hơn 1.200 phương tiện hoạt động. Từ sáng 8.10, khi có lệnh cấm biển, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã tích cực kêu gọi tàu thuyền về bờ, đồng thời nghiêm cấm thuyền từ bờ đi đánh bắt để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra do ATNĐ. Đồn Biên phòng cũng chủ động thành lập tổ ứng phó với ATNĐ kịp thời theo dõi thông tin, hướng dẫn tàu thuyền giải quyết các sự cố, tai nạn có thể xảy ra khi áp thấp gây ảnh hưởng.

Chủ động gia cố lồng bè thủy sản

Ngoài công tác kêu gọi tàu thuyền, Ban chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn thị xã Đức Phổ cũng tích cực hướng dẫn người dân neo buộc, gia cố hơn 800 lồng bè thủy sản. Ông Cao Nhanh là một trong số 90 hộ tham gia nuôi lồng bè tại khu vực đầm Nước Mặn, tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh.

Năm nay, ông Nhanh đang nuôi cá mú, cá hồng và hàu trong hơn 30 lồng bè với vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng. Nghe tin áp thấp nhiệt đới có mưa to và kèm gió lớn nên ngay chiều nay, ông Nhanh trang thủ neo buộc và gia cố lại lồng bè an toàn để tránh va đập khi gió lớn. Đối với các lồng bè nằm ở nơi có nguy cơ bị triều cường đe dọa ông cũng huy động nhân lực kéo về nơi an toàn.

Hơn 800 lồng bè thủy sản ở khu vực đầm Nước Mặn đã được gia cố chắc chắn

“Ở cửa biển Sa Huỳnh này thì cứ tới mùa mưa bão là tôi lo, sợ tài sản đầu tư vào lồng bè thủy sản trôi ra biển vì sóng to, gió lớn. Nên tôi cũng chủ động kéo dây, chằn buộc thiệt chặt các lồng bè. Mình chủ động như vậy thì không sợ lồng bè gặp sự cố gì”- ông Nhanh chia sẻ.

Ngay trong chiều 10.10, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng xuống khu vực đầm Nước Mặn để hướng dẫn người dân chủ động đảm bảo an toàn các lồng bè trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Ông Vũ Minh Tâm- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ cho biết: Chúng tôi thường trực ở khu vực này để kiểm tra, hướng dẫn và xử lí không để người dân vì tiếc của mà ở lại lồng bè khi mưa gió rất nguy hiểm. Chính quyền cũng hướng dẫn người dân với lồng bè nào đủ kích cỡ thu hoạch thì tranh thủ thu hoạch ngay trước khi ATNĐ vào.

Dự báo Đức Phổ sẽ là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề khi ATNĐ áp bờ, Ban chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn thị xã Đức Phổ đã chủ động triển khai các phương án ứng phó. Ông Bùi Một- Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND thị xã Đức Phổ cho biết: Chúng tôi ưu tiên hàng đầu là công tác kêu gọi tàu thuyền và gia cố các lồng bè thủy sản.

Đến thời điểm hiện tại, cả hai vấn đề này đều đã được triển khai đến người dân, nhằm đảm bảo hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất có thể xảy ra khi ATNĐ tiến vào bờ.

