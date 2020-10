Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Khôi phục lưới điện sau bão

(Báo Quảng Ngãi)- Bão số 6 đổ bộ vào Quảng Ngãi, gây mưa to, gió lớn làm cho hơn 202.000 khách hàng trong tỉnh mất điện. Sau 2 ngày bão tan, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã khôi phục cấp điện trở lại cho hơn 150.000 khách hàng, số chưa khôi phục được đa phần là do giao thông chưa thông suốt, nước còn ngập sâu...

Trưa 11.10, khi bão đổ bộ vào Quảng Ngãi đã gây mất điện trên diện rộng, với hơn 202.000 khách hàng tại 77 xã, phường, thị trấn bị mất điện. Nguyên nhân do ngành điện chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn và do cây cối đổ ngã vào đường dây điện gây sự cố. Nhiều nhất là các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây... Ngay sau khi bão tan, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã có mặt để chỉ đạo triển khai các biện pháp khôi phục tạm thời hoạt động lưới điện. Tính đến cuối ngày 11.10, toàn bộ lưới điện thuộc thị tứ, thị trấn đã được khôi phục, với khoảng 50.000 khách hàng đã được cấp điện trở lại.

Điện lực Sơn Tịnh xử lý sự cố, khôi phục lưới điện sau bão số 6 tại xãTịnh Phong.

Trong ngày 12.10, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đi hiện trường trực tiếp chỉ đạo việc khôi phục lưới điện tại huyện Bình Sơn. Việc khắc phục được tập trung ưu tiên vùng đông dân cư, nhà máy, xí nghiệp. Công ty huy động tối đa lực lượng, đồng thời hợp đồng thêm máy móc, phương tiện, lao động khẩn trương thu dọn cây cối, phát quang hành lang tuyến, đấu nối lại đường dây, trạm biến áp...

“Việc khôi phục lưới điện được tiến hành hết sức khẩn trương, trên nguyên tắc tuyệt đối an toàn. Những vùng có thể khôi phục ngay thì không được chậm trễ, những vùng giao thông chia cắt, nước ngập sâu phải chờ thông đường, nước rút. Hiện nay, chỉ còn một số vị trí thật sự quá khó khăn chưa khôi phục được. Khi có thể tiếp cận hiện trường, ngành điện sẽ nhanh chóng cấp điện trở lại cho nhân dân, đồng thời chủ động các phương án ứng phó những đợt mưa, bão sắp tới". Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi PHAN VŨ ĐÔNG QUÂN Tại CCN Bình Nguyên, gió lớn làm đổ cây cối vào đường điện, gây mất điện cho nhiều nhà máy. Sau 1 giờ đồng hồ huy động lực lượng khắc phục, lưới điện đã được khôi phục hoàn toàn. Chiều cùng ngày, công ty tập trung lực lượng xử lý các sự cố tại KKT Dung Quất và một số vùng dân cư xã Bình Dương, Bình Chánh... Tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà, những vị trí xảy ra sự cố đã được ngành điện tiếp cận, xác định phương án cụ thể và tổ chức khắc phục khá nhanh chóng.

Tuy nhiên, do bão số 6 gây thiệt hại trên diện rộng, ảnh hưởng cả đến lưới điện trung áp và hạ áp, trong đó, tại các huyện miền núi, việc mất điện chủ yếu là do cây cối ngã đổ vào đường dây điện và sạt lở làm gãy, đổ trụ, nên việc khắc phục mất nhiều thời gian. Tại xã Sơn Liên (Sơn Tây), sạt lở đã làm đổ 2 trụ điện trên tuyến đường dây cấp điện về khu dân cư Tu Mít, thôn Đăk Doa, gây mất điện. Nhân viên điện lực đã tiếp cận hiện trường, đưa vật tư lên thay thế, nhưng do tuyến đường Sơn Liên - Tà Meo bị sạt lở, giao thông tắc nghẽn, nên vẫn chưa thể khôi phục lưới điện cho người dân nơi đây.

Tại xã Ba Liên (Ba Tơ), tình trạng nước ngập sâu cũng khiến cho việc khôi phục lưới điện sau bão gặp khó khăn. Sau khi bão tan 1 ngày, nhiều điểm nước vẫn còn ngập đến hơn 1m. Hiện nay, Điện lực Ba Tơ đã vận chuyển vật tư, sẵn sàng phương tiện xe chuyên dụng ứng trực, để khi nước rút là tiến hành sửa chữa ngay.

