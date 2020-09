Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Dung Quất tặng quà cho trường Mầm non Sơn Dung

(Baoquangngai.vn)- Nhân dịp khai giảng năm học mới, sáng 5.9, Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Dung Quất phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm và tặng quà cho trường Mầm non xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây.

Tại đây, Đoàn đã trao tặng những phần quà thiết thực gồm: Sữa, chăn màn, chiếu, gối, nước rửa tay, nồi cơm điện, bát ăn,… với tổng trị giá 15 triệu đồng để phục vụ việc dạy và học của cô và trò trường Mầm non xã Sơn Dung.

Các phần quà được trao tặng giúp cho việc dạy và học của cô trò trường Mầm non Sơn Dung thêm thuận lợi hơn

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự sẻ chia, tinh thần “tương thân tương ái” của Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Dung Quất và Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi đối với học sinh và giáo viên khu vực khó khăn. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ tinh thần của cô và trò trường Mầm non xã Sơn Dung trong năm học mới.

H.P