Chính phủ: Đồng ý giấy phép lái xe có 12 điểm/năm, vi phạm bị trừ hết điểm phải thi lại

Chính phủ đồng ý với đề xuất giấy phép lái xe được cấp 12 điểm mỗi năm, nếu tài xế không vi phạm giao thông sẽ được cộng điểm, khôi phục điểm, nếu bị trừ hết điểm phải thi lại giấy phép lái xe.

Ngày 2-9, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất giấy phép lái xe được cấp 12 điểm mỗi năm, nếu tài xế không bị trừ hết điểm sẽ được cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc không vi phạm giao thông sẽ được cộng điểm.

Nội dung trên được Chính phủ thống nhất đưa vào nghị quyết 123 sau phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật cuối tháng 8.

Cụ thể, Chính phủ thống nhất quy định giấy phép lái xe được cấp 12 điểm/năm, nếu trong 1 năm mà bị trừ hết điểm thì phải thi lại giấy phép lái xe.

Nếu không bị trừ hết điểm thì cơ quan chức năng phải cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc trong 1 năm mà tài xế không có vi phạm thì phải được cộng điểm, hoặc khôi phục điểm cho giấy phép lái xe hằng năm.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định cụ thể thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục thực hiện, bảo đảm đơn giản, hợp lý, tránh phiền hà cho người dân.

Chính phủ khẳng định việc cộng, trừ điểm trong giấy phép lái xe chỉ là một biện pháp quản lý, chứ không phải là hình thức xử phạt hành chính.

Về phạm vi điều chỉnh, Chính phủ thảo luận và thống nhất: dự án Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định các vấn đề về quy tắc giao thông; đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; đăng ký và cấp, thu hồi biển số xe cơ giới; tổ chức an toàn giao thông và chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ; giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông; các biện pháp thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường bộ.

Chính phủ giao Bộ Công an tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 10.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, trong dự thảo lần tới, đơn vị sẽ tiếp thu và bổ sung theo chỉ đạo của Chính phủ. 12 điểm được quy định trong bằng lái tương ứng với 12 tháng trong năm.

Bộ Công an sẽ không để trực tiếp điểm số trên bằng lái mà mã hóa, lưu trên hệ thống dữ liệu bằng lái. Khi có quyết định xử phạt, điểm sẽ được trừ trên hệ thống dữ liệu và khi xử lý vi phạm, cảnh sát giao thông chỉ cần tra trên máy là biết các tài xế còn bao nhiêu điểm.

Trước đó đầu tháng 6, trong dự thảo lần 2 Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông được Bộ Công an trình Chính phủ và lấy ý kiến người dân, bộ, ban ngành, Bộ Công an đề xuất mỗi bằng lái sẽ có tổng số điểm là 12, khi vi phạm bị trừ điểm, cơ sở dữ liệu sẽ cập nhật đến lúc hết điểm thì giấy phép không còn hiệu lực và phải thi sát hạch lại.

Có 10 hành vi và nhóm hành vi khi vi phạm tài xế sẽ bị tước quyền sử dụng bằng lái ngay lập tức và 28 hành vi khi vi phạm, tài xế sẽ bị trừ điểm.

DANH TRỌNG