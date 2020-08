Thắm đượm tình người

(Baoquangngai.vn)- Với tinh thần sẻ chia, chung sức, đồng lòng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã vận động, quyên góp, hỗ trợ nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã tặng các trang thiết bị y tế, thực phẩm cho người dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch của tỉnh nhà. Những tấm lòng thơm thảo thắm đợm tình người là nguồn động viên to lớn để các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch được tiếp thêm sức mạnh.

Triệu tấm lòng hướng về vùng dịch

Ngay sau khi nhận thư ngỏ của Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi hỗ trợ tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid- 19”, Đội phản ứng nhanh hỗ trợ phòng, chống dịch Covid- 19, thuộc CLB Thể thao xe bán tải địa hình- Pickup SUV Quảng Ngãi đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, cùng nhân lực để hỗ trợ đơn vị.

Thế là sau đó, hàng hóa lần lượt được chuyển lên những chiếc xe bán tải, chinh phục mọi địa hình để đến với người dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch của tỉnh nhà.

CLB Pickup SUV Quảng Ngãi hỗ trợ quà là nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân khu khách ly

Anh Điện Tấn Duy Thanh- CLB Pickup SUV Quảng Ngãi chia sẻ, CLB Pickup SUV Quảng Ngãi vừa mới thành lập trong khoảng 1 tháng trở lại đây, với sự tham gia khoảng 30 thành viên là đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có niềm đam mê xe bán tải và làm công tác xã hội.

Những ngày Quảng Ngãi có ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng, các thành viên trong CLB với đội phản ứng nhanh đã thành lập sẵn trước đó đã cùng góp tiền túi làm kinh phí chung, lấy phương tiện sẵn có là xe bán tải cá nhân vận chuyển hàng hoá của các đơn vị thẳng hướng về vùng tâm dịch.

Vừa qua, các thành viên trong đội còn hỗ trợ quà là nhu yếu phẩm cần thiết cho 34 hộ dân cách ly ở phường Quảng Phú và các y, bác sĩ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đây với tổng trị giá 22 triệu đồng.

Tỉnh đoàn và các mạnh thường quân trao quà cho các điểm cách ly tập trung và các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Lê Văn Vin chia sẻ, những ngay qua, Tỉnh đoàn đã tiếp nhận tiền, vật phẩm từ các mạnh thường quân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức trao các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết như: Gạo, sữa, mì tôm, nước suối... cho 34 gia đình với 162 nhân khẩu ở khu vực phong tỏa, cách ly tại tổ 9, phường Quảng Phú, nơi bệnh nhân 419 sinh sống và các lực lượng chức năng đang ngày đêm thường trực tại đây để phòng, chống dịch.

Không chỉ có Tỉnh đoàn, CLB Pickup SUV Quảng Ngãi mà những ngày qua, hàng trăm tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ bằng những việc làm và vật phẩm hết sức ý nghĩa, thiết thực.

Mẹ VNAH Phạm Thị Phu tặng quà trao quà ủng hộ phòng chống dịch cho Ban CHQS huyện Tư Nghĩa

Súc động nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Phu, 94 tuổi, ở thôn 3 xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) đã đến Ban CHQS huyện Tư Nghĩa thăm và trao một số nhu yếu phẩm cho lực lượng phòng, chống dịch Covid- 19, để chăm lo bữa ăn cho người dân trong khu cách ly ở Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

Mẹ Phan Thị Phu, có chồng và 3 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dù tuổi cao, sức yếu, hàng ngày phải thuốc thang điều trị tốn kém, nhưng qua theo dõi ti vi, biết tin Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn dân đồng lòng ủng hộ phòng, chống dịch, Mẹ đã dành dụm số tiền tiết kiệm nhờ con cháu 30kg gạo và một số nhu yếu phẩm ủng hộ cho lực lượng phòng, chống dịch ở huyện Tư Nghĩa.

Rồi như phụ nữ ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) may khẩu trang phát miễn phí cho người dân để phòng, chống dịch Covid-19. Những chiếc máy may thường ngày được sử dụng cho mục đích sửa, vá quần áo cũ để mưu sinh nay được chuyển dùng để may khẩu trang. Vải may thì được chị em vận động từ các nhà hảo tâm đóng góp. Và rồi, hàng ngàn chiếc khẩu trang đã được hình thành và được phát cho người dân trong xã. Việc làm ý nghĩa, thiết thực của các chị em phụ nữ ở xã Nghĩa An đã thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", hỗ trợ cộng đồng chung tay phòng, chống dịch Covid- 19.

Nhà trẻ Việt Nhí và Bộ đội BP tỉnh tặng khẩu trang cho người dân ven biển Huyện Mộ Đức

Mới đây, Nhà trẻ Việt Nhí (TP. Quảng Ngãi) phối hợp cùng Đồn Biên phòng Đức Minh đã cấp miễn phí hơn 3.200 khẩu trang và 365 chai xịt kháng khuẩn cho bà con Nhân dân ở các xã Đức Minh, Đức Chánh, Đức Lợi và Đức Phong với tổng trị giá gần 25 triệu đồng.

Tại các buổi trao tặng, người dân không chỉ được nhận khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí mà còn được cán bộ, giáo viên Nhà trẻ Việt Nhí và ĐVTN Chi đoàn Đồn Biên phòng Đức Minh tận tình hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang và rửa tay đúng cách; tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, để người dân hiểu đúng và nắm rõ các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19.

Doanh nghiệp chung tay

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, trang thiết bị của ngành Y tế Quảng Ngãi phục vụ cho công tác điều trị đang gặp khó khăn, không đảm bảo để đáp ứng khi bệnh nhân nặng từ các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển về nhiều. Dự lường sẽ càng khó khăn hơn nếu có tình huống xấu xảy ra, khi số bệnh nhân Covid- 19 tăng đột biến trên địa bàn.

Chia sẻ với những khó khăn này, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ trang thiết bị y tế giúp tỉnh phòng, chống dịch.

Các DN trên địa bàn tỉnh trao tặng trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 cho BVĐK Quảng Ngãi

Cụ thể như Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa, Công ty Cổ phần Môi trường - Đô thị Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Homeland group, Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam , Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương , Công ty TNHH thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh, Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Chính triệu đã ủng hộ máy xét nghiệm và trang thiết bị y tế trị giá 2 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Ông Lê Đăng Triều- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa, cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các công ty đã chung tay hưởng ứng để hỗ trợ trang thiết bị - vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Với trang thiết bị y tế được hỗ trợ lần này, đã đáp ứng kịp thời để bệnh viện chủ động thực hiện xét nghiệm vi rút SARS- CoV 2 kịp thời, nhằm phòng chống dịch một cách hiệu quả.

Đại diện Tập đoàn Vingroup trao máy thở phục vụ công tác điều trị Covid-19 ở Quảng Ngãi

Ngay sau khi lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có thư ngỏ nhờ hỗ trợ trang thiết bị y tế để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19. Tập đoàn Vingroup đã trao cho tỉnh Quảng Ngãi 10 máy thở xâm nhập VFS-410 và 20 máy thở VFS-510 cùng đầy đủ phụ kiện. Đây là hai mẫu máy thở xâm nhập “made in Vietnam” được hoàn thiện và sản xuất bởi Tập đoàn Vingroup. 30 máy thở đã được chuyển về cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để hỗ trợ trong công tác điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19.

Mới đây, Tập đoàn Hòa Phát cũng đã hỗ trợ cho Quảng Ngãi 2 tỷ đồng để mua trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, chỉ tính riêng kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng đã ủng hộ với số tiền, hiện vật trên 4,6 tỷ đồng.

M.Toàn-N.Đức-Th.Hậu